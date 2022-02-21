نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بكأس رئيس الدولة للجولف

المصدر: وام

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش راعي النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، الفائزين بكأس البطولة التي أقيمت تحت شعار" عام الخمسين" بمشاركة أكثر من 105 لاعبين ولاعبات في ملاعب نادي أبوظبي للجولف.. وذلك بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

كما حضر مراسم التتويج معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، واللواء "م" عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، ونجيب أحمد بوشيري رئيس قنوات التوزيع والشبكات والعضو المنتدب لشركة أصول الشرق الأوسط لبنك "اتش اس بي سي" الراعي الرئيسي للبطولة، و خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف ولفيف من كبار المسئولين ورواد اللعبة وأولياء الأمور والجماهير التي حضرت بكثافة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الحرص على توفير الاهتمام والدعم للألعاب الرياضية، وممارسيها ونجومها من أبناء الإمارات وبناتنا، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة ، ويسهم في رعاية الشباب والرياضة وتنمية المجتمع.

وأشاد برياضة الجولف وغيرها من الألعاب التي شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن رياضة الجولف تشهد انتشارا واسعا بين الشباب من الجنسين، وتطورا كبيرا في مستواها بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات واعتلاء منصات التتويج.

وأثنى على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وإخوانه في مجلس الإدارة، وسعيهم الدؤوب لتوسيع قاعدة المشاركة للاعبين المواطنين وتطوير مستوياتهم، مؤكدا أن ما شاهده من مشاركة واسعة لمختلف الفئات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق للعبة.. وهنأ الفائزين في البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راع البطولة والحفل الختامي ومعه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي واللواء "م" عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، ومروان هادي ممثل البنك الراعي بتتويج الفائزين ، حيث توج اللاعب أحمد سكيك بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف للموسم 2022 ، حيث احتل المركز الأول بمجموع 147 ضربة، ونال كأس المركز الثاني خالد الجسمي بمجموع 155 ضربة، بينما كان المركز الثالث من نصيب خالد سالمين بمجموع 157 ضربة.

وشمل التكريم فئة الشباب حيث توج محمد سكيك بالمركز الأول بمجموع 161 ضربة ونال كأس هذه الفئة السنية، وحل بالمركز الثاني راشد الجسمي بمجموع 167 ضربة.

وفاز بالمركز الأول بفئة الرجال /الرواد/ خالد الشامسي بمجموع 161 نقطة، ووليد العطار بمنافسات النت بمجموع 131 ضربة، وحصل سلطان العلي على كأس الضربة الأطول، واللواء / م/ عبدالله السيد الهاشمي بكأس الكرة الأقرب للحفرة.

وعلى صعيد الفتيات فازت النجمة الواعدة علياء منصور العمادي بالمركز الأول بمجموع 163 ضربة.

وقدم اتحاد اللعبة الدروع التذكارية إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش لرعايته للبطولة، وإلى كل الشركاء والرعاة.

من ناحيته أعرب معالي الشيخ فاهم القاسمي عن سعادته بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه شكره وأسرة الاتحاد إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال.

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون الكبير الذي قدمه مجلس أبوظبي الرياضي وبتجاوب الأندية وتضافر جهود أولياء الامور واللاعبين.

وثمن التجاوب الكبير من اللاعبين المواطنين والمشاركة القياسية وحرصهم على إنجاح البطولة من خلال مشاركتهم الإيجابية، وحماسهم الكبير . ووجه معاليه الشكر باسم الاتحاد إلى بنك "اتش اس بي سي" راعي البطولة وإلى نادي أبوظبي للجولف، كما هنأ الفائزين.

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