الجولة 16.. وهم «صفقات الشتاء»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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لا يزال تأثير صفقات الشتاء، غائباً عن مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 3 جولات من الدور الثاني، واعتبرها البعض وهمية، في حين يستمر الاستقرار في منطقتي المربع الذهبي، ومثلث الهبوط، وبروز لعبة «الكراسي الموسيقية» في المنطقة الدافئة، ويبقى عودة النصر إلى الانتصارات، أبرز نتائج الجولة 16، وخلال فترة الانتقالات الشتوية، قدمت أندية المحترفين 18 طلباً لتسجيل اللاعبين، و16 طلب استبدال، و11 طلب إعارة لاعب داخل الدولة، ووصل مجموع التغييرات إلى 45 ورغم ذلك فإن معظمها لا يزال غائباً عن المشهد باستثناء الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والذي لا يعد صفقة جديدة، بعدما سبق وشارك ناديه الحالي شباب الأهلي في الموسم الماضي، ومازال تأثير صفقة جيلبيرتو أوليفيرا، وصيف هدافي الدوري البرازيلي، وأحد أبرز تعاقدات الشتاء، غير واضح في الوصل. بينما اختفى المهاجم النرويجي توماس أولسن عن التأثير في نتائج شباب الأهلي ولم يشارك في المباراتين الأخيرتين، مكتفياً بهدف في مرمى الإمارات في الجولة 14، كما اختفت بصمات لاعبي الإمارات أدارلين ريس، والمغربي وليد أزارو «عجمان».

لحن القمة

وواصل العين العزف منفرداً على قمة ترتيب الدوري، بالفوز على ضيفه بني ياس 2 - 0، والوصول إلى 39 نقطة، وينجح مجدداً في الحفاظ على فارق الـ6 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني الوحدة، والذي حافظ بدوره على مطاردته للمتصدر، بالفوز على ضيفه خورفكان 1 - 0، وصعد شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعد فوزه على 3 - 1 على العروبة، وتعادل الشارقة مع مضيفه الوصل 0 - 0، في مباراة طغى عليها التفكير في لقاء إياب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتراجع الفريق إلى المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة عن «فرسان دبي».

شبح الهبوط

في المقابل، لا يزال شبح الهبوط يتربص بأندية الإمارات والعروبة والظفرة، والتي تحتل المراكز 14 و13 و12 بالترتيب، بعدما اكتفى كل من الإمارات والظفرة بنقطة واحدة من مباراتهما، والتي انتهت بالتعادل 0 - 0، ووصول الإمارات إلى 6 نقاط، والظفرة إلى 11 نقطة، واستفاد الظفرة من خسارة العروبة أمام شباب الأهلي، ولا يقف خورفكان بعيداً، باحتلاله المركز 11 برصيد 15 نقطة فقط، مع بقاء 30 نقطة يدور عليها الصراع في الجولات العشر الباقية من عمر الدوري.

الكراسي الموسيقية

وفي المنطقة الدافئة، تواصلت لعبة «الكراسي الموسيقية»، ببقاء الجزيرة في الخامس 26 نقطة، من مضيفه النصر، والذي حقق فوزه الأول في الدوري بعد 6 جولات كاملة، ليحتل السابع 22 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن عجمان الذي احتل المركز السادس، بعد فوزه 4 - 3 على ضيفه اتحاد كلباء، والذي احتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، واحتل الوصل المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعد تعادله مع الشارقة، وبني ياس في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد خسارته من العين.

لا استسلام

وطالب عبد الله موسى حارس مرمى منتخبنا في مونديال 1990، الأندية بعدم الاستسلام في المنافسة على القمة أو الهروب من الهبوط، مع بقاء 10 جولات كاملة، وقال: الجميع لديه الأمل في المنافسة على الدرع مع العين، ولهذا أستغرب بداية الشارقة لمباراته مع الوصل بهذه التشكيلة الغربية، وكان يجب على مدربه كوزمين، السعي بكل قوته للفوز، والبقاء في دائرة المنافسة، لأن الفارق لا يزال في المتناول، وبعدها يفكر في مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح: للأسف هذا الموسم، وباستثناء العين والوحدة على القمة، لا تسعى جميع الأندية بقوة للمنافسة، وحتى التعاقدات الشتوية سواء مع اللاعبين الأجانب أو المقيمين، لم تصنع الفارق في المنافسة على القمة، ومن وجهة نظري، أرى أن تقليص عدد أندية الدوري من 14 إلى 12 نادياً.

واستطرد: أتمنى أن يسمح بعودة الحارس الأجنبي، لأنه سيسهم في ارتفاع قوة أندية النصف الأدنى من جدول ترتيب الدوري، والتي تعاني من عدم امتلاكها للاعبين مواطنين متميزين.

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