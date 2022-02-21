الأربعة الكبار .. الكأس غائبة سنوات طويلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تترقب جماهير الكرة في أندية الشارقة والوصل، والوحدة وبني ياس بشغف مباريات إياب نصف نهائي أغلى الكؤوس غداً، من أجل معرفة الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية، وغابت الكأس الغالية عن خزائن الأربعة الكبار، فترة طويلة، وأصبحت حلماً مشروعاً في الموسم الحالي بعد اقترابهم من المباراة النهائية، وكانت آخر مرة فاز الشارقة فيها بالكأس منذ 19 عاماً، والوصل منذ 15 عاماً، والوحدة منذ 5 أعوام، وبني ياس منذ 30 عاماً.

ويعد الشارقة أول من لقب بملك البطولة الغالية بـ «8 ألقاب» قبل أن ينال شباب الأهلي اللقب منه «10 مرات»، ويأمل الشارقة الفوز باللقب الغائب عنه منذ عام 2003، فيما ينتظر الوصل الفوز باللقب منذ 15 عاماً، وسبق لـ «الإمبراطور» الفوز به مرتين عامي 1987 و2007، كما حقق الوحدة الفوز بالكأس مرتين في عامي 2000 و2017 وينتظر تكرار الإنجاز، بعد غياب 5 سنوات وسبق لبني ياس أن حقق الفوز باللقب مرة واحدة عام 1992 ولم ينل هذا الشرف منذ 30 عاماً مرة أخرى.

ويلعب غدا الوصل مع الشارقة، والفائز يتأهل للمباراة النهائية، وفي حال استمرار التعادل باي نتيجة يلعب الفريقان وقتاً إضافياً، ويتم اللجوء لركلات الترجيح بعدها. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وبالنسبة لديربي العاصمة الذي انتهى «ذهابا» بفوز الوحدة على بني ياس 4 - 1، فلن تطبق قاعدة الهدف بهدفين للفريق خارج ملعبه، في الإياب، ويتأهل الوحدة بفوزه باي نتيجة او تعادله، فيما يحتاج بني ياس للفوز 4 - صفر أو أكثر، وإذا فاز بهدف أو هدفين يتأهل الوحدة بفارق الأهداف، وإذا فاز بني ياس 4 - 1 أو 3 - 0 يلعب الفريقان وقتاً إضافياً.

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