«الحصن» يقترب من صدارة «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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شدد دبا الحصن الخناق على العربي ودبا الفجيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، محققاً فوزاً صعباً على مضيفه سيتي بهدف البرازيلي واندرسون مورا في الدقيقة 35، ليصل إلى 41 نقطة منتزعاً المركز الثالث من البطائح، ومقترباً من المنافسة على القمة وتعادل الفجيرة والحمرية 1 - 1، تقدم «الذئاب» بهدف سيلفا في الدقيقة 22 وأدرك البرازيلي فينسيوس التعادل الحمرية في الدقيقة 65، ولعب الحمرية بعشرة لاعبين إثر طرد هنريكي، ووصل الحمرية إلى 37 نقطة خامساً، والفجيرة إلى 30 نقطة سادساً.

وفاز التعاون على الذيد 3-1، تقدم الذيد بهدف ادنيلسون في الدقيقة 35، وأحرز التعاون 3 أهداف عبر أحمد مجدي هدفين وأحمد الشحي في الدقائق 84، 85، 90+5 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

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