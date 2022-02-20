مجلس الزبير يكرم مدربي «الهواة»

المصدر: دبي - محمد فضل

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كرم عمر الزبير الحكم الدولي المونديالي لكرة اليد، في مجلسه الثالث بالموسم الحالي مجموعة من الرياضيين، ومدربي أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ضمن مبادرة تطوعية، لتكريم 50 شخصية رياضية في «مجلس الزبير»، بمنطقة الورقاء في دبي، بالتعاون مع بعض المؤسسات والشركات، وهم محمد مطر غراب المحلل الفني، ومدربو الدرجة الأولى محمد جالبوت «العربي»، معتز عبدالله «الجزيرة الحمراء»، عبدالغني المهري «مصفوت»، فهد الدبل «مسافي»، إلى جانب محمد النقبي، مدير فريق الجزيرة الحمراء، ومحمد الظهوري، إداري الفريق نفسه، وعبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، ومريم العبدولي، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة، سيف الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة فريق شكراً لعطائك التطوعي، وحذيفة إبراهيم، عضو مؤسس في مجلس إدارة الفريق، وكفاح الكعبي مدير البرنامج الرياضي في إذاعة نور دبي.

وأشار عمر الزبير إلى أنه يتم اختيار وتحديد المكرمين وفقاً للإنجازات المرتبطة بالرياضيين، ودورهم الإيجابي والمهني، مثمناً مساهمة كارمان شفيق المستثمر الهندي، وصاحب شركة كيم سينز وتجاوبه مع فكرة المجلس.

وأوضح أن المبادرة بدأت عملياً في الفترة الماضية بتكريم اللاعب الدولي السابق بخيت سعد، والبطل محمد القايد الحاصل على فضية وبرونزية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 وهيام محمد من نادي الإمارات، التي تعتبر أصغر مشاركة في بطولة الدولة الفردية لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة في أكتوبر الماضي.

وناقش الحصور في المجلس قضية تواجد المدرب المواطن في دوري المحترفين والدرجة الأولى، وأشار محمد مطر غراب إلى أهمية تهيئة الأجواء أمام المدرب المواطن في دوري الدرجة الأولى، والعمل على منحه فرصة أداء دوره الإيجابي في المنافسة.

وأكد معتز عبدالله أهمية تغيير آلية التعاقد مع المقيمين، والأخذ في الاعتبار العمل على خيارات مرتبطة تبدأ من 14 سنة، وليس 19 أو 20 سنة حتى تكون هناك فرصة لإكساب هؤلاء اللاعبين ثقافتنا، لأنهم سيشكلون مستقبلاً عناصر المنتخبات،

وقال: محمد مطر غراب دعا قبل نحو 20 سنة إلى العمل على آلية صحيحة ومهنية في الاستعانة باللاعب المقيم، وأهمية وجوده.

6 مواطنين

وأوضح محمد جالبوت أن وجود 6 مدربين فقط في دوري الدرجة الأولى لا يكفي، مقارنة بأهمية حصوله على الفرصة المناسبة، التي تساعده على إبراز قدراته، موضحاً أن هناك بعض إدارات الأندية في الأولى ترفع سقف تطلعاتها لمجرد نجاح الفريق الأول في تحقيق انتصارات في المنافسة.

واستغرب عبدالغني المهري التسرع في إقالة المدربين على خلفية تراجع النتائج مع غض الطرف عن الإداريين الذين لا تطالهم مثل هذه القرارات، موضحاً أن الرؤية يجب أن تكون مهنية وعلمية لدور المدرب المهني، وتقدير ما يقوم به.

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