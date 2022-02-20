الزعيم يحكم قبضته على القمة بالقوة الهجومية

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن المنافسة على القمة انحصرت بين العين 39 نقطة والوحدة 33 نقطة بعد أن اتسع الفارق في النقاط بين الزعيم وفريقي شباب الأهلي والشارقة إلى 9 نقاط، بعد أن أحكم العين قبضته على الصدارة بالقوة الهجومية التي يمتاز بها الفريق، فيما دخل الظفرة في صراع النجاة من شبح الهبوط مع العروبة والإمارات، ويتوقف الحسم على المواجهات المباشرة لتلك الفرق خلال الجولات المقبلة.

وقال عبد الله حسن إن المستوى العام لدوري أدنوك لا يزال دون الطموح، على الرغم من مساعي الفرق لتحقيق أهدافها، سواء في القمة أو القاع، ولعل تواجد 9 فرق في المنطقة الدافئة ساهم في حدوث استرخاء لدى لاعبيها، مما انعكس على المستوى الفني داخل المستطيل الأخضر، وعن أبرز ملاحظاته الفنية على الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين يقول عبد الله حسن أن العين نجح في فك التكتل الدفاعي لبني ياس بذكاء مدربه وحسن تعامله مع المباراة حينما قام بتغيير طريقة اللعب وتغيير مراكز بعض اللاعبين فأغرى بني ياس بالهجوم وأجهض عليه بالقوة الهجومية، وأنهى المباراة لصالحه بهدفين، وعاب بني ياس فردية الأداء وعدم الالتزام التكتيكي، مما انعكس على أدائه داخل الملعب.

مهارة

وأشار عبد الله حسن، إلى أن المهارة الخاصة للاعب عمر خريبين قادت الوحدة للفوز ومنافسة العين على الصدارة على الرغم من الأداء الجيد لفريق خورفكان الذي فرض أسلوبه على المباراة، من خلال تضييق المساحات وعدم مجاراة الوحدة في سرعته، وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق التعادل، أما عن مباراة الوصل مع الشارقة فهي كانت بمثابة تحضير لمباراة الإياب لبطولة الكأس وشهدت عدة تجارب للمدربين للمباراة المرتقبة؛ لذلك فضل المدربان عدم المغامرة حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المباراة المقبلة.

خبرة

ونوه عبد الله حسن، بأن الخبرة لعبت دوراً مؤثراً في حسم نتيجة مباراة شباب الأهلي مع العروبة، حيث فاجأ العروبة منافسه بالتقدم بهدف في الشوط الأول، ولكن تراجع العروبة في الثاني بسبب التغييرات، وقدرات بعض اللاعبين، منح شباب الأهلي الأفضلية والسيطرة على اللعب وتحقيق الفوز الثلاثي، وأشاد عبد الله حسن بجهد المدرب أيمن الرمادي مع فريقه الإمارات، حيث استطاع أن يعيد تنظيم الفريق واللعب وفق قدرات وإمكانات لاعبين، فخطف نقطة من الظفرة ووضع منافسه تحت ضغط التهديد بتوديع دوري المحترفين.

ربيع النصر

كما أشاد عبد الله حسن بجهد المدرب سالم ربيع، في عودة التنظيم والانضباط التكتيكي للنصر، فظهر الفريق أكثر حيوية ودانت له الخطورة في مباراته أمام الجزيرة فاستحق الفوز واستعادة النصر عن جدارة، فيما لا يزال الجزيرة يعاني من الهفوات الدفاعية للاعبيه مما يكلفه الثمن غالياً، وفيما يتعلق بمباراة عجمان مع كلباء فقال إنها مباراة تعدد الأخطاء الدفاعية للاعبي الفريقين، مما أفسد من متعة المشاهدة، وإن كانت حفلت بالإثارة بسبب تعدد ركلات الجزاء الناجمة عن الأخطاء المتكررة للاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز