نجومية حكام «VAR».. وغياب الحزم في مواجهة خشونة اللاعبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستحق حكام الفيديو (VAR) نجومية الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، بعد سحبهم بساط التألق من قضاة الملاعب بقرارات حاسمة في عدد من المباريات، خصوصاً في الألعاب التي حدثت داخل منطقة الجزاء في عدد من المباريات، منها احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح النصر، وبرز تألق حكم الفيديو أحمد النقبي في المباراة، فيما ظهر الحكم الشاب يوسف الجسمي بمستوى طيب ولم يهتز أداؤه في مباراة عجمان واتحاد كلباء التي شهدت 6 ركلات جزاء في سابقة تحدث للمرة الأولى في ملاعبنا، منها 5 ركلات صحيحة وركلة تم إلغاؤها في قرار سليم لـ «VAR»، وفي الوقت نفسه شهدت المباراة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كلباء.

عنف

وشهدت الجولة 16 ظاهرة عنف وخشونة بين اللاعبين تؤثر على سلامتهم، ولم يحدث تدخل من الحكام، وهي استمرار لحالات عدة في جولات سابقة مما يتطلب الحزم في مثل تلك الحالات بقرارات حازمة، حرصاً على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهم لإصابات تبعدهم عن الملاعب، كما شهدت ظهور الحكام بمستوى طيب في معظم المباريات على الرغم من سخونة المنافسات سواء في القمة أم القاع، ولم تكن هناك حالات مؤثرة في نتائج المباريات مما يحسب لقضاة الملاعب ولجنة الحكام، وظهر عدد من قضاة الملاعب بمستوى طيب وعلى رأسهم المونديالي محمد عبد الله الذي أدار قمة النصر والجزيرة، وعادل النقبي الذي إدارة قمة الوصل والشارقة، وسلطان عبد الرزاق الذي أدار مباراة الظفرة مع الإمارات في صراع النجاة من الهبوط.

حالات تحكيمية

* قرار سليم بإلغاء هدف للعين بسبب التسلل ويحسب القرار للحكم المساعد.

* لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس رغم تعمد مدافع العين دفع مهاجم بني ياس.

* طالب كل من الوصل والشارقة بركلة جزاء ولكن الموقف يعد احتكاكاً عادياً.

* إلغاء هدف للجزيرة قرار صحيح من الحكم المساعد محمد يوسف لوجود تسلل.

* هدف شباب الأهلي الأول في مرمى العروبة صحيح ولا يوجد به شبهة تسلل.

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