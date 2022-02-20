معتز عبدالله: الكرة لن تتطور بأخطاء التحكيم الكارثية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد معتز عبدالله مدرب فريق الجزيرة الحمراء أن كرة القدم لا يمكن أن تتطور بوجود الأخطاء التحكيمية الكارثية، التي عصفت بجهود لاعبي فريقه، وأفقدتهم التركيز، وتسببت في ذرفهم الدموع أمام العربي، ضمن الجولة 20 في دوري الدرجة الأولى، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة العربي بهدفين مقابل هدف.

وأوضح المدير الفني لفري الجزيرة الحمراء أن الهدف الأول كان شاهداً على خروج الكرة لخارج الملعب بكامل محيطها مرتين قبل أن ينتج عنها هدف التعادل للعربي، حيث انتظر جميع لاعبي الجزيرة الحمراء صافرة الحكم، بعدما توقفوا عن اللعب، ثم كانت المفاجأة باحتساب الهدف، كما أن «الفيديو» وثق الأخطاء التي رافقت المباراة، لكن لا مجال لتقديم شكوى بسبب ما حدث، لأن المواجهة انتهت، ولا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء، لكن يجب أن نتحدث عن أهمية تحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الفرق المنافسة، مضيفاً: إن الجزيرة الحمراء لا مصلحة له في صعود أي فريق إلى المحترفين، ويؤدي مبارياته لتأكيد وجوده القوي وتطوره الفني.

وأكمل معتز عبد الله: تم احتساب 7 دقائق كوقت بدل ضائع من قبل حكم المباراة في الشوط الأول، ولعبنا نحو 52 دقيقة، وأتمنى أن نفهم لماذا حصل هذا الأمر، كما أن أحد لاعبي العربي قام بصفع اللاعب محمد الزعابي قائد فريقنا أمام الحكم الرابع، وتوقعنا أن يحصل على بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء، وما حدث لا ينتقص من قيمة فريق العربي ومستواه المتطور، منذ بداية الموسم الحالي، ونقدم له التهنئة بمناسبة الفوز.

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