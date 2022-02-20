النجوم.. «دوام الحال من المحال»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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«دوام الحال من المحال»، حكمة يدركها جيداً لاعبو كرة القدم، إذ بعد بداية بخطوات متصاعدة، والوصول إلى مرحلة النجومية والشهرة والأضواء، يبدأ كل هذا في التضاؤل تدريجياً، بما في ذلك قيمة صفقات التعاقد المعروضة على اللاعب، وتغيب عنه شمس النجومية، ويدخل بعدها دائرة النسيان.



حياة نجوم الكرة، تتشابه فيما بينها، مع وجود بعض الاستثناءات النادرة لنجوم أمثال الأسطورة البرازيلية بيليه، والذي لا تزال أضواء الشهرة تطارده، والراحل دييغو مارادونا، والذي رغم وفاته، لا يزال أيقونة كروية لا يمكن نسيانها.



بينما تعيش الأجيال الحالية نجومية وشهرة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، على الرغم من تراجع القيم التسويقية للنجمين، بفعل عامل الزمن، والذي لا يفرق بين لاعب وآخر، بما في ذلك نجوم الكرة الإماراتية أمثال إسماعيل مطر وعمر عبد الرحمن وسبستيان تيغالي وغيرهم من لاعبي أنديتنا في دوري أدنوك للمحترفين.





عموري





يعد عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب نادي شباب الأهلي، أحد نجوم الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة، والفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2016، ولا يختلف أحد على موهبته ومهاراته العالية، إلا أن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، أثرت على قيمته التسويقية، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، ليتراجع من 4 ملايين يورو في 15 أكتوبر 2016، إلى 800 ألف يورو فقط في 25 نوفمبر 2021، ويتوقع استمرار تراجع قيمة اللاعب مع تواصل غيابه عن «فرسان دبي»، والمرتبط معهم بعقد مدته عامان، إذ لم يشارك مع الفريق في الدوري سوى 93 دقيقة من انضمامه للفريق قادماً من الجزيرة في فبراير 2021.







أحمد خليل







نال أحمد خليل، جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015، عندما ساهم في وصول الأهلي (شباب الأهلي حالياً)، إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكان وقتها واحداً من أهم مهاجمي الكرة الإماراتية، إلا أن مستوى المهاجم بدأ في التراجع بشكل كبير، ويقرر الرحيل إلى الجزيرة، ومنه إلى العين على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى شباب الأهلي، قبل أن ينهي عقده مع النادي بالتراضي في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ويصبح صفقة حرة تنتظر من يتعاقد معه في صفقة يتوقع أن لا تكلف كثيراً، بعدما تراجعت قيمة اللاعب من مليوني يورو في 25 أبريل 2019، إلى 700 ألف يورو فقط في 25 نوفمبر 2021.







تيغالي









مع وصول سبستيان تيغالي مهاجم النصر والمنتخب الوطني، إلى عمر 36 سنة، تراجعت قيمته التسويقية من مليوني يورو في 12 ديسمبر 2017، إلى 700 ألف يورو في 25 نوفمبر 2021، بعد رحلة قطع فيها اللاعب مشواراً طويلاً بين عدد من الأندية، وصولاً إلى الاتفاق والشباب السعوديين، ومنهما إلى الوحدة الإماراتي، وحالياً مع «العميد»، ويتوقع تراجع القيمة التسويقية أكثر للاعب مع اقتراب تعاقده مع النصر من النهاية، واقترابه من عمر الاعتزال.







إسماعيل مطر







لا يزال إسماعيل مطر، يقدم كرة رائعة مع ناديه الوحدة، رغم بلوغه 38 عاماً، ولكن العمر هو العامل الوحيد القادر على إنهاء مسيرة أي لاعب في الملاعب، ولذا جاء تقدير القيمة السوقية الحالية لـ«سمعة» متراجعاً إلى 150 ألف يورو فقط في 25 نوفمبر 2021، وأعلى ما وصل إليه كان 450 ألف يورو في 19 فبراير 2008، ووقتها انتقل إلى سبيل الإعارة للعب نصف موسم مع السد القطري، وعاد بعدها إلى ناديه الوحدة، والذي لا يتوقع أن يبقي على خدمات نجمه حتى الاعتزال.







ثنائي الوصل





فابيو دي ليما



تألق الثنائي كايو كانيدو، وفابيو دي ليما، مع الوصل، قبل انتقال الأول إلى العين في يوليو 2019، وتراجعت قيمة كايو من 4.80 ملايين يورو في 14 نوفمبر 2019، وهي الأعلى له في مسيرته، إلى مليوني يورو في 25 نوفمبر 2012، فيما لم تتراجع قيمة دي ليما، سوى 50 ألف يورو فقط، إذ كانت قيمته الأعلى 3.50 ملايين يورو في 12 ديسمبر 2017، ووصلت إلى 3 ملايين يورو في 25 نوفمبر 2021.







العالميون







أما قائمة أشهر نجوم العالم الذين تراجعت قيمهم التسويقية بشكل كبير، فتضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والذي تراجعت قيمته من 180 مليون يورو في 24 يناير 2018، إلى 90 مليون يورو في 16 ديسمبر 2021، زميله في الفريق ليونيل ميسي، والذي تراجع من 180 مليون يورو في الأول من يناير 2018، إلى 60 مليون يورو في 16 ديسمبر 2021، ورونالدو لاعب مانشستر يونايتد، من 120 مليون يورو في 22 أكتوبر 2014، إلى 35 مليون يورو في 23 ديسمبر 2021، وغاريث بيل لاعب توتنهام، والذي تراجع من 90 مليون يورو في 15 يوليو 2016، إلى 5 ملايين يورو في 31 ديسمبر 2021.

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