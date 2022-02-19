فوز عجمان في مباراة الرقم القياسي لـ «ركلات الجزاء»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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حقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه اتحاد كلباء 4-3، ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين في مواجهة الرقم القياسي لركلات الجزاء، حيث شهدت احتساب 5 ركلات منها 4 لعجمان وواحدة لاتحاد كلباء، ورفع عجمان رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة في المركز السادس وبقي اتحاد كلباء عاشراً بـ 18 نقطة.

وبدأت الإثارة من الدقيقة الثانية عندما احتسب الحكم يوسف الجسمي ركلة جزاء، ولكن تم إلغاء القرار بعد العودة لتقنية «الفار» واستمرت الإثارة بفضل الهجوم المتبادل للفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، ثم جاءت نقطة التحول في الوقت البديل حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لعجمان «ق 45+2» بعد مخالفة ارتكبها كارتاجينا مع ميرال نفذها بوبكر تراولي ونجح الحارس جمال عبد الله في صدها، ولكن وليد راشد ارتكب ركلة جزاء ثانية من نفس اللعبة مع مهاجم عجمان وليد أزارو ونجح تراولي هذه المرة في تسجيلها لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

جاءت بداية الشوط الثاني بذات إيقاع نهاية الشوط الأول، حيث تميز بالإثارة داخل الصندوق، وكانت هذه المرة لصالح اتحاد كلباء الذي نجح في الحصول على ركلة الجزاء الثالثة في المباراة «ق 50» ارتكبها وليد اليماحي مع فهد باروت، نفذها بنجاح مالابا على يسار الحارس علي الحوسني، وكاد عجمان أن يعود للتقدم من جديد عبر وليد أزارو ولكن تسديدته أخطأت المرمى ثم هجمة ثانية لأزارو أنقذها محمد سبيل ولم تمضِ دقائق معدودة حتى تكرر مشهد ركلات الجزاء للمرة الرابعة «ق 58» عندما تمت عرقلة لياندرو من عمر الخديم داخل الصندوق احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «الفار»، نفذها فراس بالعربي ليتقدم «البرتقالي» من جديد، وعاد لياندرو ليضيف الهدف الثالث «ق 61» من وضع انفراد بالحارس جمال عبد الله، ولم يتأخر الرد من اتحاد كلباء الذي قلص الفارق «ق 68» من تسديدة قوية لـمالابا على يسار الحارس علي الحوسني، وأثمرت الهجمات المتواصلة لاتحاد كلباء عن هدف التعديل «ق 80» عن طريق بايرون، وعادت ركلات الجزاء مرة خامسة في المباراة بعد العودة لـ «الفار» في لعبة مشتركة بين وليد أزارو والحارس جمال عبد الله، نفذها بنجاح بوبكر تراولي ليتقدم عجمان 4-3 وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

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