النصر يتجاوز الجزيرة بهدفين ويتقدم في الترتيب

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله- تصوير - غلام كاركر

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استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد أكثر من ثلاثة أشهر ليقفز مركزين ويتقدم إلى المركز السابع، رافعا رصيده إلى (22 نقطة) بعد فوزه المستحق 2-0 على ضيفه الجزيرة مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم في ختام مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي النصر كلا من البرتغالي توزي من ركلة جزاء (ق 20)، وضياء سبع (ق 48)، وبخسارته بقي الجزيرة في المركز الخامس برصيد (26 نقطة)، و كان آخر فوز حققه العميد النصراوي بالدوري في نوفمبر من العام الماضي وتحديدا بالجولة التاسعة عندما تغلب على الوصل بهدفين لهدف.

تميز

قدم النصر مردودا متميزا في الثلث الأول من اللقاء، وكان أكثر رغبة في الوصول لمرمى ضيفه حيث تنوعت محاولاته الهجومية من العمق والأطراف ليهدر فرصا عدة بواسطة مينديز، وسبع، وتوزي، قبل أن تثمر جهوده عن ركلة الجزاء التي صنعها عبد العزيز الكعبي، بعد أن اصطدمت عرضيته بيد المدافع خليفة الحمادي، و ترجمها بنجاح البرتغالي توزي.

تراجع

وبالمقابل بدا الجزيرة متراجعا إلى حد ما في البداية أمام هجمات النصر في الشوط الأول قبل أن يستعيد توازنه بعد تخلفه بهدف ليندفع لاعبوه إلى الهجوم بغية ادراك التعادل، لتضيع لهم فرصا محققة من تحت أقدام المالي عبدالله ديابي، وعلي مبخوت وزايد العامري، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف وحيد .

الهدف الثاني

في الشوط الثاني وبينما سعى الجزيرة للعودة كان لضياء سبع رأيا آخر بعد أن استقبل تمريرة متقنة من زميله مينديز لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة اصطدمت بالقائم وعادت له ليضعها في الشباك معززا تقدم النصر بهدف ثاني وهو ما أضفى اثارة بالغة على المباراة فهاجم الجزيرة ودافع النصر بتكتيك محكم لمدربه سالم ربيع وتركيز عال من لاعبيه داخل أرضية الملعب، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله عبدالله ديابي للجزيرة بعد اكتشاف حالة تسلل اللاعب، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين نظيفين.

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