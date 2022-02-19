العربي يتصدر «الهواة» بالنقطة 50

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انفرد العربي بقمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه الصعب خارج ملعبه اليوم على مضيفه الجزيرة الحمراء 2 - 1، ويدين العربي في فوزه إلى البرازيلي أليكساندرو أزيريدو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 76، 89، فيما تقدم الجزيرة بهدف السبق عبر كواكو فابريك في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة وصل العربي إلى 50 نقطة، وتراجع منافسه دبا الفجيرة للمركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وفي المباراة الثانية واصل البطائح صحوته وفاز على مضيفه مسافي بنتيجة 2 -1 أحرز للفائز أوليفيرا وسيكو بابا ولمسافي رودريغو ليصل البطائح إلى النقطة 40 في المركز الثالث.

وتخطى حتا «غلف أف سي» بهدفين دون رد أحرزهما عبيد عيد وروزا، وفاز مصفوت على الرمس بهدف أكانوه، وتقام غداً ثلاث مباريات تجمع دبا الحصن مع سيتي، والفجيرة مع الحمرية، والذيد مع التعاون.

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