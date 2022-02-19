الفهد ومبخوت.. لقاء الكبار بعد فك ارتباط الزعامة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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التقى فهد خميس أسطورة الوصل سابقاً، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، أمس، للمرة الأولى بعد «فك ارتباط الزعامة» على لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية الذي انتقل إلى علي مبخوت بإحرازه الهدف 176 في شباك الظفرة خلال لقاء الفريقين مؤخراً، ليتقدّم على الفهد الأسمر بهدف وينتزع منه اللقب الذي احتفظ به خلال 25 عاماً، وجاء اللقاء بأحد مستشفيات دبي خلال وجود مبخوت ضمن وفد نادي الجزيرة ضم زميله علي خصيف للاطمئنان على «الأسطورة» والذي تلقى العلاج بالمستشفى، إثر وعكة صحية تعرض لها، وذلك قبل ساعات من موعد مباراة فريقه أمام النصر في الدوري، وعكس لقاء الكبار بين فهد خميس ومبخوت العلاقة القوية التي تربط بين اثنين من أبرز النجوم، وسادته روح المحبة والمودة، وقدم خلاله فهد خميس التهاني إلى مبخوت، بلقب الهداف مؤكداً فخره بأن يكون اللقب من نصيب لاعب بمقدراته وإمكاناته، متمنياً له التوفيق في مشواره المقبل وإحراز المزيد من الأهداف.

وشكر علي مبخوت، الأسطورة فهد خميس، على روحه الطيبة ومبادرة تهنئته باللقب، ذاكراً له أنه سيظل قدوة للأجيال ولاعباً يطمح الكثير من المهاجمين لبلوغ مستواه، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة للإطلالة عبر الشاشة من جديد للمشاركة في تحليل المباريات.

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