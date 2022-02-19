التعادل السلبي يحسم مواجهة الظفرة والإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التعادل السلبي مواجهة الظفرة مع ضيفه الإمارات، اليوم السبت، على استاد حمدان بن زايد، في إطار مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

واكتفى كل فريق بنقطة واحدة، ليظل موقفهما في جدول الترتيب على ما هو عليه، إذ رفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ 12، واستمر الإمارات في مؤخرة الجدول برصيد 6 نقاط.

وشهدت المباراة فرصاً ضائعة بالجملة، خاصة من جانب فريق الظفرة، الذي أهدر فرصة خطف نقاط المباراة الثلاث في الشوط الثاني، بعد أن أضاع لاعبوه العديد من الفرصة المحققة للتهديف.

ورغم الأفضلية النسبية لفريق الإمارات على مستوى الاستحواذ، لا سيما في الشوط الأول من المباراة، إلا أن أخطر الفرص، كانت من نصيب الظفرة، فيما أهدر المغربي وليد الصبار، هدفاً محققاً لـ «الصقور» قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 42.

وسيطر الظفرة على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ولكنه عجز عن هز شباك مضيفه، بعد أن أهدر ماكيتي ديوب ثلاث فرص محققة للتسجيل، إذ سدد الكرة في الدقيقة 55 بجوار القائم الأيمن بغرابة، وفي الدقيقة 88، أضاع فرصة هدف آخر من انفراد تام بالمرمى، بعدما تألق الحارس سهيل المطوع في إنقاذ مرماه، والتصدي لمحاولة ديوب، قبل أن يعود المطوع ويتصدى لفرصة أخرى من البرازيلي غويليرمي أوغوستو، في الثواني الأخيرة من المباراة.

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