الفرسان يستعيد نغمة الفوز ويؤزم موقف العروبة

المصدر: دبي- محمد فضل - تصوير -غلام كاركر

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استعاد شباب الأهلي نغمة الفوز، وقلب تأخره بهدف أمام العروبة، إلى فوز مثير بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 16من دوري أدنوك للمحترفين، تقدم الضيوف بهدف العماني سعيد عبيد في الدقيقة 13، ويتمكن الفرسان من إحراز ثلاثية، عبر كل من الإيراني مهدي قايدي، والأرجنتيني كارتابيا، ومحمد مرزوق في الدقائق 21، 65، 76، ليصل شباب الأهلي برصيده إلى 30 نقطة، محتلاً المركز الثالث مناصفة مع الشارقة، الذي يمتلك ذات النقاط، فيما تجمد العروبة عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير، وازدادت وضعيته سوءاً، ضمن مراكز القاع.

وعن مجريات اللقاء، فاجأ العروبة مضيفه شباب الأهلي بهدف مبكر، عبر فاصل مهاري، قام به سعيد عبيد، الذي تمكن، وبعد مجهود فردي رائع، من مراوغة أكثر من لاعب في طريقه لمرمى الحارس ماجد ناصر، واضعاً الكرة يمين مرمى الفرسان في الدقيقة 13.

وفوت العروبة فرصة تعزيز التقدم من الفرصة التي وجدها البحريني علي مدن، بعد أن راوغ حارس الفرسان، وبدل أن يضع الكرة في المرمى الخالي، آثر تمريرها للغائب الحاضر كايكي، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب، ليحرم الضيوف من الهدف الثاني.

ولم تستمر فرحة العروبة كثيراً، بعد أن تمكن الإيراني مهدي قايدي من إدراك التعادل لمصلحة الفرسان، مستغلاً خطأ في التغطية الدفاعية في الدقيقة 21، ووجد الأرجنتيتي كارتابيا ضربة ثابتة مع محاذاة خط الست ياردات، تألق في صدها حارس العروبة أحمد حمدان بأعجوبة، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، الذي انتهى على وقع التعادل بهدف.

وخلال شوط المدربين، ضرب شباب الأهلي حصاراً محكماً على جبهة دفاع العروبة، بغية تسجيل الهدف الثاني، الذي دونه الأرجنتيني كارتابيا، بعد أن تلقى تمريرة سحرية من زميله قايدي في الدقيقة 65، وأضاف المدافع محمد مرزوق، هدف فريقه الثالث في الدقيقة 76، والذي انتهت عليه المباراة، بفوز الفرسان بنتيجة 3-1.

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