غريغوري الوحدة.. 12 من 15

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل الوحدة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مديره الفني الفرنسي غريغوري دوفرنيس بالفوز الذي حققه على خورفكان 1-0 في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ليستمر العنابي منافساً على البطولات المحلية الثلاثة، الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين.

ومنذ أن تولى غريغوري المهمة مع العنابي في 29 أكتوبر الماضي خلفاً للهولندي هينك تين كات الذي أقيل على خلفية النتائج السيئة وعدم الإقناع على مستوى الأداء، نجح غريغوري في تغيير شكل الوحدة بالكامل، سواء على مستوى النتائج أو الأداء في أغلب المباريات، والروح العالية لدى اللاعبين، واستعادة شخصية وهوية البطل المنافس على كل الألقاب.

وبالأرقام فإن غريغوري تمكن من إعادة الوحدة لسباق المنافسة، منذ أول مباراة له مع الفريق هذا الموسم في مواجهة الظفرة، إذ خاض الوحدة تحت قيادة غريغوري 15 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة فقط، سجل خلالها الفريق 29 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 أهداف فقط، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات، وهو ما يؤكد على التحسن الكبير في منظومتي الهجوم والدفاع، ليصبح العنابي أقوى دفاع في المسابقة بـ 11 هدفاً دخلت مرماه، وثاني أقوى هجوم بـ 30 هدفاً بعد العين.

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على صعيد الدوري قاد غريغوري الوحدة في 9 مباريات، فاز في 7 وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها، وجمع الفريق 22 نقطة من أصل 27 نقطة متاحة، وسجل الفريق خلال المباريات الـ 9 في الدوري، 19 هدفاً، وتلقت شباكه 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

أما في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، اقترب الوحدة مع غريغوري إلى التأهل للمباراة النهائية بفوزه في ذهاب نصف النهائي على بني ياس بنتيجة مريحة 4-1، وحقق الفريق مع مدربه الفرنسي الفوز في 3 مباريات، مسجلاً 7 أهداف، وهدفان فقط في مرماه، وشباك نظيفة في مباراة واحدة، بالفوز على عجمان 1-0 في دور الـ 16، وتجاوز الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 2-1، والتفوق على بني ياس 4-1 في ذهاب نصف النهائي.

نجاح

كما نجح الوحدة تحت قيادة غريغوري في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين، إذ حقق الفوز على خورفكان 1-0 في إياب ثمن النهائي، بعد أن خسر الفريق في الذهاب 2-3 مع تين كات، وتخطى النصر في ربع النهائي بالتعادل ذهاباً 0-0، والفوز في الإياب 2-0.

في المقابل ومقارنة بوضع الفريق مع تين كات في بداية الموسم الحالي، تفوق غريغوري من كل النواحي، إذ خاض الفريق مع المدرب الهولندي السابق، 7 مباريات في الدوري، حقق خلالها الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 5، وصحيح أنه لم يتعرض للخسارة في الدوري ولكنه فقد 10 نقاط كاملة من أصل 21 نقطة، وكاد يخرج الفريق تحت قيادته من كأس رابطة المحترفين، قبل أن يتم الإطاحة به وإسناد المهمة لغريغوري التي جاءت في الوقت المناسب، وأعادت العنابي لوضعه الطبيعي.

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