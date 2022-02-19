شباب الأهلي والعروبة.. المفاجآت واردة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل -دبي- إيهاب زهدي

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يستضيف شباب الأهلي فريق العروبة، في الخامسة والنصف مساء السبت، ويبحث «فرسان دبي»، 27 نقطة، عن العودة لسكة الفوز، بعد تعادله الأخير مع عجمان 1-1، وللبقاء في دارة الصراع على القمة، بينما يبحث العروبة «9 نقاط» عن مفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز الذي يبحث عنه الفريق منذ أسابيع، وخطف العروبة تعادلاً مثيراً في آخر أنفاس المباراة خلال الجولة الماضية أمام النصر بهدف، ويخوض العروبة اللقاء بصفوف شبه مكتملة في ظل وجود كافة اللاعبين الذين انتظموا في التدريبات، حيث تسود الروح العالية معسكر العروبة وهناك اطمئنان في تحقيق الفريق الأخضر لنتيجة إيجابية أو تكرار سيناريو الذهاب الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي.

وأكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، ثقته في لاعبيه على تقديم مردود جيد أمام العروبة، وقال: المباراة على ملعبنا، وتركيزنا وهدفنا، الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، ودخلنا في المرحلة الثانية من الدور الثاني، وكل تركيزنا أن نقدم المستوى المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية.

وعن حظوظ شباب الأهلي في الدوري، قال: «حسابياً حظوظنا قائمة، وأمامنا عدد كبير من المباريات، وكل شيء وارد في كرة القدم، ونحن ندخل كل مباراة على حدة وبنظام القطعة، وبالتأكيد في المرحلة القادمة، ستكون هناك تغييرات في الفرق، والنقاط موجودة في الملعب، وتركيزنا على جمع أكبر عدد من النقاط».

وعن كيفية التعامل مع الفرق في أسفل ترتيب الدوري، قال: «معظم الفرق تحسنت بشكل كبير، وهناك تطور في الأداء والنتائج، ونحن نتعامل مع جميع المنافسين بجدية واحترام، ونبذل كل ما بوسعنا للفوز، ونتعامل مع كل المباريات بهدوء وعدم استعجال، وفي مثل هذه المباريات تأتيك بعض الفرص يجب استغلالها، والتسجيل يمنحك الأريحية».

وبالنسبة لغيابات شباب الأهلي، بسبب الإصابات، أوضح مهدي: «الإصابات جزء من اللعبة، وكل الفرق تمر بهذه المرحلة، وثقتنا كبيرة في بقية اللاعبين».

ثقة

ووصف التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة مواجهة «الفرسان» بالمهمة، وقال: ثقتي كبيرة في اللاعبين ونسعى لتقديم مباراة قوية والتحضيرات سارت بصورة جيدة وبالعزيمة والإصرار نستطيع تحقيق الانتصار، وتابع: كل مباريات العروبة تعتبر نهائي كؤوس، كل نقطة يحصل عليها الفريق خطوة في سبيل البقاء.

وحول تقييمه لأداء الوافد الجديد البرازيلي كياكي، قال: «يلزمه مزيد من الوقت لتحقيق التأقلم مع زملائه اللاعبين».

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