عجمان وكلباء.. ظروف متشابهة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم -الفجيرة – محمد فضل

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يشهد استاد راشد بن سعيد في الثامنة مساء السبت مواجهة عجمان وضيفه اتحاد كلباء في الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين بمواجهة تحمل عنوان الظروف المتشابهة والتكافؤ إلى حد كبير، من واقع نتائجهما وترتيبهما في الجدول بما في ذلك نتيجة مباراة الدور الأول على ملعب كلباء التي انتهت 1-1، ويدخل عجمان المباراة وفي رصيده 19 نقطة بتعادله في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-1، بينما لاتحاد كلباء 18 نقطة ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 15 أمام الجزيرة.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية على مدار 5 أيام وقف فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران على الجاهزية البدنية والفنية، ورصدت منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي جوائز عينية تحفيزاً لجمهور «البرتقالي» لحضور المباراة دعماً لمسيرة الفريق بعد النتائج الجيدة التي حققها، وأعلن قطب النادي عبد العزيز الجسمي عن حوافز عينية خاصة للجمهور عبارة عن هواتف فخمة، كما تكفل لاعبو الفريق بقيمة تذاكر المباراة لتكون هدية لجمهورهم والدخول مجاناً مع توفير تسهيلات أخرى من إدارة النادي.

أكمل كلباء تحضيراته لـ «البرتقالي» ويغيب عنه الثلاثي عبد السلام محمد وأحمد جشك، لكن الجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي داسيلفا مدرب النمور جهّز البدلاء لخوض المباراة.

وأكد غوران مدرب عجمان، جاهزية فريقه للمباراة وقال: «نحترم فريق كلباء وهو فريق جيد ويتميز بتنظيم دفاعي محكم»، مشيراً في الوقت نفسه لثقته الكبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز، وأوضح أن فارق النقطة بين عجمان واتحاد كلباء لا يشغل تفكيره، وأنه يركز على فريقه وفي التعامل مع كل مباراة على حدة.

وامتدح غوران المحترف المغربي وليد أزارو الذي وضع بصمته من أول مباراتين في الدور الثاني حقق فيهما عجمان 4 نقاط بالفوز على النصر والتعادل مع شباب الأهلي وقال: «أزارو لديه طاقة إيجابية في الملعب ومع زملائه داخل غرفة الملابس، مما يعد إضافة حقيقية للفريق».

قال داسيلفا مدرب كلباء: «تجهيزات «النمور» لمباراة عجمان سارت بصورة جيدة، الجهاز الفني استفاد من فترة التوقف بإجراء مزيد من التحضيرات». مضيفاً: «أتوقع مواجهة صعبة أمام فريق قوي ومنظم». لافتاً إلى أن اللاعبين رفعوا شعار العودة بالعلامة الكاملة من عجمان.

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