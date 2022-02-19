النصر والجزيرة.. طموحات مختلفة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - أحمد عيسى

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يستضيف النصر نظيره الجزيرة في الثامنة مساء السبت باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، بطموحات مختلفة ويبحث «العميد» عن استعادة طعم الفوز الغائب منذ 11 مباراة وتجنب تأزم وضعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن يدفع المدرب سالم ربيع بالتشكيلة الأساسية نفسها التي لعب بها في مباراة الجولة الماضية أمام العروبة والتي تعادل فيها النصر بهدف لمثله.

وفي المقابل يطمح الجزيرة «26 نقطة» إلى الاقتراب من ثلاثي المقدمة ومواصلة الدفاع عن لقبه وارتفعت معنويات اللاعبين وعاد الاستقرار إلى الفريق بعد الهزة التي أحدثتها نتائجه مونديال الأندية، لكنه نجح في تجاوزها سريعاً بالفوز على الظفرة في لقاء الفريقين المؤجل من الجولة 14 مع التركيز الكامل على مباريات الدوري التي تعتبر ضمن تحضيرات الفريق لدوري أبطال آسيا الذي ينطلق أبريل المقبل.

وأكد الهولندي كايزر مدرب الجزيرة أن نتائج النصر الأخيرة لا تقلل من قيمته كفريق كبير قادر على العودة في أي وقت، ذاكراً أن العميد بما يمتلكه من عناصر مميزة في كل خطوط اللعب يعتبر منافساً قوياً يستحق الاحترام، وأشار الهولندي إلى أن التغيير على مستوى الجهاز الفني يمكن أن يحدث تغييراً في شكل ونتائج الفريق، وأضاف: لذلك نعلم أننا مقبلون على مباراة صعبة أمام منافس يمتلك دوافع الفوز.

وقال كايزر إن فريقه جاهز للقاء ويسعى لتقديم مباراة جيدة والفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن القائمة ربما تشهد بعض الغيابات، وأضاف: مشاركة علي خصيف لم تتحدد، سنرى ما يقوله الجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزيته، أيضاً ربما نضطر لإبعاد بعض العناصر لعدم الجاهزية، كل شيء سيكون واضحاً قبل المباراة بساعات قلائل.

وأثنى مدرب الجزيرة على عودة علي مبخوت للمباريات وإحرازه للأهداف، ما يمثل إضافة كبيرة للفريق ذاكراً أنه ما يهمه تجهيز مبخوت بدنياً أكثر من إحرازه للأهداف.

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