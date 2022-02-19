الظفرة والإمارات.. مواجهة بست نقاط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الظفرة مع الإمارات في الخامسة والنصف مساء السبت باستاد حمدان بن زايد في مواجهة مهمة بست نقاط على اعتبار تنافس الفريقين على الهروب من خطر الهبوط، حيث يحتل الظفرة المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، ويقبع الإمارات في المركز الأخير بـ 5 نقاط، وأكمل «الصقور» تحضيراته للقاء وسط دعم معنوي كبير من إدارة النادي التي أعلنت أن الاهتمام بالفريق الأول لكرة القدم يعتبر أولوية خلال المرحلة المقبلة نسبة لموقفه في جدول الترتيب، مع توفير كافة الاحتياجات للفريق للابتعاد عن شبح الهبوط.

ويتشابه الفريقان في وضعهما بالدوري، ولم يحقق الظفرة سوى فوزين، منهم فوز على الإمارات في الدور الأول وبقرار إداري بعد اعتبار «الصقور» خاسراً 0 - 3 لخطأ في إشراك اللاعبين الأجانب والمقيمين، وبالتالي لم يحقق الظفرة سوى فوز وحيد، مثلما هو عليه الحال في الإمارات.

ظروف

وقال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة إن الفريقين يعيشان نفس الظروف من حيث الترتيب والمنافسة على البقاء، كما أن الظفرة سقط في نتيجة سلبية في آخر مباراتين، وبالتالي فمواجهة اليوم في غاية الأهمية بالنسبة لفريقه وللمنافس أيضاً.

وأكد أنه ركز على استشفاء اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وسيحاول التعامل مع مجريات المباراة بصورة جيدة، مشيراً إلى أن فريق الإمارات يملك أفضلية الراحة لمدة 8 أيام بعكس الظفرة الذي يدخل المباراة بعد أن لعب مواجهة الجزيرة قبلها بثلاثة أيام.

وقال أيمن الرمادي مدرب الإمارات إن فريقه مطالب بالعودة إلى الانتصارات سريعاً، بعد خسارتيه أمام شباب الأهلي والعين في الجولتين السابقتين، ذاكراً أن الوقت ليس من مصلحة «الصقور» وأن كل خسارة تزيد من صعوبة مهمة البقاء.

وأضاف: «رغم موقفنا في المنافسة لكنني أثق كثيراً في اللاعبين وأعلم أنهم على قدر المسؤولية، ويعرفون ما هو المطلوب منهم في المرحلة المقبلة، ولدي قناعة تامة بأن فريقي يمتلك شجاعة تجعله قادراً على اللعب في كل الظروف وتقديم مستويات جيدة والتقدم في جدول الترتيب».

ووصف الرمادي، منافسه بالفريق الجيد وقال إنهم يحترمون الظفرة ويدركون أن الفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين، وقال: موقف الظفرة أيضاً يضاعف دوافعه للفوز وهذا يؤكد أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لكننا قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية.

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