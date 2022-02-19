العين والوحدة المطاردة مستمرة والفارق 6 نقاط

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد صادق، وإيهاب زهدي

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حقق العين فوزاً ثميناً أمس على بني ياس 2 - 0، باستاد هزاع بن زايد، في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 39 نقطة، محافظاً على الصدارة بنفس فارق النقاط الست بينه والوحدة ملاحقة، بينما تجمد بني ياس عند 19 نقطة، سجل الهدفين الأرجنتيني سبستيان خوانكا والمغربي سفيان رحيمي، في الدقيقتين 47 و 85.

وفاز الوحدة على ضيفه خورفكان، بهدف مقابل لا شيء، باستاد آل نهيان، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف رصيد خورفكان عند النقطة 15، سجل هدف المباراة الوحيد السوري عمر خريبين في الدقيقة 34.

ورغم فوز «العنابي» إلا أن فريق خورفكان كان نداً للوحدة أغلب فترات المباراة، خاصة في الشوط الأول الذي أضاع خلاله إيلتون فيليبي فرصة التقدم في الدقيقة 33، عندما انفرد بالحارس محمد الشامسي، الذي نجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق.

نقطة

وتعادل الوصل وضيفه الشارقة سلبيا، باستاد زعبيل، وحصل كل فريق على نقطة ليصل «الإمبراطور» إلى 22 نقطة، ووصل الشارقة إلى 30 نقطة، ويلتقي الفريقان مجدداً بملعب الشارقة يوم الثلاثاء المقبل، في إياب المربع الذهبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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