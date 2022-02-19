العربي يسعى للانفراد بصدارة «الأولى»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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يحل العربي ضيفاً على الجزيرة الحمراء ضمن الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويطمح العربي «الوصيف» لاستغلال غياب المتصدر دبا الفجيرة عن خوض مباريات الجولة للراحة الأسبوعية، للانفراد بالصدارة، ويملك العربي 47 نقطة بفارق نقطتين عن دبا فيما يمتلك الجزيرة الحمراء 17 نقطة في المركز التاسع وحقق فوزاً مثيراً في الجولة الماضية على سيتي بنتيجة 4 - 3.

ويلعب غلف اف سي وحتا بطموح استعادة نغمة الانتصارات، وخسر غلف أمام العربي وحتا أمام مسافي ليتراجع «الإعصار» سابعاً برصيد 28 نقطة، وفي المباراة الثالثة يستضيف مسافي، بنشوة فوزه على حتا، فريق البطائح الفائز على مصفوت برباعية.

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