النصر والجزيرة.. موقعة ساخنة في ختام الجولة 16 للدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف النصر نظيره الجزيرة في الثامنة مساء اليوم بإستاد آل مكتوم، في أقوى مباريات الجولة، ويبحث «العميد» عن استعادة طعم الفوز الغائب منذ 11 مباراة، وتجنب تأزم وضعه في جدول الترتيب، في المقابل يطمح الجزيرة، «26 نقطة»، إلى الاقتراب من ثلاثي المقدمة ومواصلة الدفاع عن لقبه.

وسيكون إستاد راشد مسرحاً لمباراة شباب الأهلي والعروبة، في الخامسة والنصف مساء، ويبحث «فرسان دبي»، «27 نقطة»، عن العودة لسكة الفوز، بعد تعادله الأخير مع عجمان 1-1، وللبقاء في دائرة الصراع على القمة.

بينما يبحث العروبة «9 نقاط» عن فوزه الثاني في الدوري، والابتعاد عن شبح المراكز المتأخرة. ويشهد إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الثامنة مساء، مواجهة عجمان وضيفه اتحاد كلباء في مواجهة تحمل عنوان التشابه والتكافؤ إلى حد كبير بين الفريقين من واقع نتائجهما وترتيبهما في الجدول، بما في ذلك نتيجة مباراة الدور الأول على ملعب كلباء التي انتهت 1-1، ويدخل عجمان المباراة وفي رصيده 19 نقطة بتعادله في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-1.

بينما لاتحاد كلباء 18 نقطة ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 15 أمام الجزيرة. يلتقي الظفرة مع الإمارات في الخامسة والنصف مساء، على إستاد حمدان بن زايد في مواجهة مهمة بست نقاط على اعتبار تنافس الفريقين على الهروب من خطر الهبوط، حيث يحتل الظفرة المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، ويقبع الإمارات في المركز الأخير.

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