دياغو.. 80 مباراة و70 هدفاً مع الإمارات ودبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفل البرازيلي دياغو دا سيلفا مهاجم دبا، بخوض مباراته رقم 80، في ملاعب الإمارات عندما حل فريقه ضيفاً على الحمرية في الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يواصل سيلفا رحلة موسمه الخامس كلاعب محترف في ملاعبنا، وبلغ مجمل دقائق لعبه في كل المسابقات المحلية نحو 7050 دقيقة، (مع الإمارات ودبا) سجل خلالها 70 هدفاً في مشواره منذ قدومه للدولة ونال 13 بطاقة صفراء، وأقصي بالبطاقة الحمراء مرة واحدة.

وظهر دا سيلفا للمرة الأولى في ملاعبنا مع فريقه الحالي «دبا»، في دوري المحترفين موسمي 2017-2018، و2018-2019، قبل أن يلعب لفريق الإمارات بالدرجة الأولى، موسمي 2019-2020 و2020 -2021، وعاد في الموسم الحالي 2021- 2020 إلى صفوف دبا من جديد، وحقق نجاحاً كبيراً مع الفريقين، حيث صعد مع الإمارات لدوري أدنوك للمحترفين، وتوج بلقب الهداف، وهو يسعى إلى الصعود مع دبا والفوز بلقب الهداف في الموسم الحالي، حيث يتصدر لائحة هدافي دوري «الهواة» حالياً برصيد 15 هدفاً.

وتفصيلاً، خاض دياغو في موسم 2017 -2018 مع فريق دبا 15 مباراة، بعدد دقائق لعب 1290، وسجل 6 أهداف، وحصل على 3 إنذارات، وفي موسم 2018-2019 مع دبا أيضاً في المحترفين ظهر في 13 مباراة، بعدد دقائق لعب 1170، ووقع في الشباك 7 مرات وتلقى إنذاراً واحداً، وفي موسم 2019-2020 لعب 720 دقيقة مع الإمارات في ثماني مباريات، وسجل ستة أهداف وحصل على إنذار وحيد (الموسم الملغي بسبب الجائحة).

وشارك البرازيلي دياغو في موسم 2020-2021 مع الإمارات في 25 مباراة في دوري الأولى والتصفيات التمهيدية لـ«كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بدقائق لعب 2239، وسجل 27 هدفاً في البطولتين، وأنذر في خمس مناسبات، وفي هذا الموسم شارك في 19 مباراة مع دبا في الدوري وتصفيات الكأس، بعدد دقائق لعب 1631، وسجل 24 هدفاً ونال ثلاث بطاقات.

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