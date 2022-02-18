تعادل الوصل والشارقة سلبياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعادل الوصل وضيفه الشارقة بدون أهداف، على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء اليوم، في ختام اليوم الأول من الجولة السادسة عشر لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ورفع الوصل رصيده إلى 22 نقطة، وظل في المركز السادس، ورفع الشارقة رصيده إلى 30 نقطة، وظل في المركز الثالث.

وبالغ الفريقان بالحذر في الشوط الأول ضعيف المستوى، ولم تكن هناك فرصة حقيقة بين العارضة والقائمين، أو اجتهادات في بناء الهجمات، وإن كان انتشار الوصل أفضل نسبياً، ولكن بدون فعالية حقيقية في نصف ملعب الشارقة.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني من قبل الشارقة، وتألق إبراهيم عيسى حارس الوصل، في التصدي لتسديدة بن مالانغو، في أخطر فرص المباراة بالدقيقة 69، ولاحت فرصة أخرى للشارقة عن طريق عثمان كمارا، ولكنه سددها في الشباك الجانبية بالدقيقة 77.

كما سدد بن مالانغو، كرة قوية أخرى في الشباك الخارجية بالدقيقة 84، ورد سالم العزيزي بتسديدة قوية للوصل في الدقيقة 87، وأمسكها الحوسني حارس الشارقة على مرتين.

ويلتقي الفريقان مجدداً على ملعب الشارقة يوم الثلاثاء المقبل، في إياب قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما أنتهى لقاء الذهاب على ملعب الوصل يوم الاثنين الماضي، بالتعادل أيضاً بدون أهداف.

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