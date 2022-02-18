الوحدة يصطاد "نسور" خورفكان بهدف عمر خريبين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل الوحدة انتصاراته، وحقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه خورفكان، بهدف مقابل لا شيء، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأبقى الوحدة على فارق النقاط الست مع العين متصدر الدوري، بعدما رفع العنابي رصيده إلى 33 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف رصيد خورفكان عند النقطة الـ 15، في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

سجل هدف المباراة الوحيد السوري عمر خريبين في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ورغم فوز العنابي إلا أن فريق خورفكان كان نداً للوحدة أغلب فترات المباراة، خاصة في الشوط الأول الذي أضاع خلاله إيلتون فيليبي فرصة التقدم في الدقيقة 33، عندما انفرد بمرمى الحارس محمد الشامسي، الذي نجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق، قبل أن ترتد الكرة بهجمة للوحدة، حين وصلت الكرة إلى عمر خريبين، الذي سدد بيسراه قوية، ارتطمت بقدم مدافع "النسور" وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس ديدا.

وكاد الوحدة أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما مرر البرتغالي أدريان سيلفا الكرة إلى خريبين في مواجهة المرمى ولكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.

وحاول خورفكان إدراك التعادل ولكنه لم ينجح في هز شباك أصحاب الأرض الذين نجحوا في الحفاظ على الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

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