العين يحافظ على الصدارة بثنائية في بني ياس

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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سجل الأرجنتيني سبستيان خوانكا، هدفا بركلة خلفية رائعة في الدقيقة (47 ) وأضاف المغربي سفيان رحيمي، هدفا ثانيا في الدقيقة (85) ليساعدا العين في تحقيق فوز ثمين على ضيفه بني ياس 2-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى (39 نقطة) محافظا على الصدارة بنفس فارق النقاط الست بينه وملاحقه المباشر الوحدة الذي حقق الفوز هو الآخر في ذات الجولة، بينما بقي بني ياس في المركز الثامن برصيد (19 نقطة)

وقدم الفريقان مردودا فنيا متميزا بعد أن تبادلا المحاولات الهجومية والفرص الضائعة مع أفضلية للعين الذي كان أوفر هجوما من ضيفه حيث تألق المغربي سفيان رحيمي في صناعة الفرص العيناوية الخطيرة والتي جاء من احداها الهدف الأول قبل أن يضيفه هو نفسه الهدف الثاني، وبالمقابل كان بني ياس، أكثر ميلا للناحية الدفاعية ومعتمدا أغلب الأوقات على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة، وهو ما أضفى الكثير من الإثارة على المواجهة التي جرت وسط حضور جماهيري متميز.

وبفوزه اليوم رفع العين عدد انتصاراته على بني ياس إلى 12 فوز مقابل 4 للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري في عهد الاحتراف والتي بلغت بمباراة اليوم 23 مواجهة، في حين حضر التعادل بينهما في 7 مناسبات.

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