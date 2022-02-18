البطائح يدشن عصر الاستثمار بفندق 3 نجوم

المصدر: الشارقة – العوضي النمر

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انطلاقاً من الطفرة الرياضية التي تعيشها إمارة الشارقة والنابعة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دشن نادي البطائح أول مشاريعه الاستثمارية الرياضية، بإنشاء فندق بمقر النادي فئة 3 نجوم، يخدم كافة الفرق الرياضية يضم 36 غرفة وعدداً من قاعات الاجتماعات والمؤتمرات ومطعم وكافتيريا وعيادة طبية مجهزة، والعديد من الخدمات ويستغرق إنشاؤه عاماً.

وتم الكشف عن مشروع نادي البطائح في مؤتمر صحافي بمقر النادي بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الله الدح رئيس لجنة الاستثمار وسعيد العاجل الخبير بمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي بمنطقة البطائح وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي النادي، وتم خلاله توقيع عقد إنشاء المشروع مع شركة الأبراج الشاهقة لمقاولات البناء.

راحة واستقرار

وأكد حمد الكتبي أن إنشاء فندق لفرق النادي المختلفة مشروع استثماري يهدف إلى توفير الراحة والاستقرار والخصوصية لفرق النادي المختلفة خلال المعسكرات والبطولات.

وتوفير للنفقات على المدى البعيد، وهي باكورة العديد من الأفكار الاستثمارية التي تسهم في تعزيز العمل الرياضي، وتعزز من القدرة المالية، بما يخدم تطلعات النادي خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً من مجلس الإدارة على التطوير والتميّز لمختلف فرق النادي كونه أصبح من الأندية الرائدة بالإمارة الباسمة.

تفاصيل المشروع

وقدم المهندس محمد حسين الاستشاري بمكتب الابتكار الهندسي، شرحاً توضيحياً عن مخططات وتصميمات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يتكون الفندق الجديد من 3 طوابق الأول يضم كافتيريا ومطعماً وعدداً من القاعات للاجتماعات والمحاضرات، والثاني يضم 28 غرفة سكن و8 غرف متميزة، واستراحة للاعبين والفرق الرياضية.

إضافة إلى عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، فيما يضم الطابق الثالث قاعتين للمحاضرات والاحتفالات وكافتيريا وعدداً من الخدمات التي تهتم بالفرق الرياضية وزوار الفندق، وقال استشاري المشروع إنّ تنفيذه يستغرق عاماً، وفق أحدث المواصفات المعمارية، كما روعي عند إنشاء المشروع التوسعات المستقبلية.

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