«الأولمبي» بالمجموعة الحديدية لكأس آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً، منتخبنا الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة «الحديدية»، إلى جانب السعودية واليابان وطاجيكستان، وجاءت منتخبات أوزبكستان «المستضيف»، إيران، قطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أستراليا، الأردن، العراق، والكويت، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا، وتحتضن أوزبكستان، البطولة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وجاء تأهل «الأبيض الأولمبي» للنهائيات ، مباشرة بتصدره المجموعة الخامسة في التصفيات، التي أقيمت يالفجيرة في 2021.

ووصف الإسباني دينس سيلفا، مدرب منتخبنا ، مجموعة المنتخب بالقوية، وقال: لا توجد مجموعة سهلة في النهائيات، وندرك جيدا قوة المنافسين، مثل المنتخبين السعودي والياباني، وطموحات طاجيكستان، في ظهوره الأول بالنهائيات.

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