فهد خميس: شكراً محمد بن زايد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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رفع فهد خميس كابتن منتخب الإمارات ونادي الوصل الأسبق، أسمى أيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة للرياضة والرياضيين، وثمّن استفسار سموه عن صحته، ما كان له الأثر الكبير في رفع معنوياته، وتحسن صحته، إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

ووجّه فهد خميس، الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس نادي الوصل، على الاهتمام الكبير الذي أولاه سموه له، خلال فترة مرضه، وقال: هذا ليس بغريب على الأب الروحي للأسرة الوصلاوية، حيث يولي سموه جل الاهتمام بكل أبنائها،وثمّن فهد خميس، زيارة وفد صحيفة «البيان» له بمستشفى راشد، أمس، للاطمئنان على صحته، وقال: أتوجه بالشكر إلى منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول، على اللفتة الكريمة، والتي ليست بغريبة على القيادات الصحافية بالدولة، وقال: «البيان» دائماً في الطليعة، بدعمها مختلف الأنشطة، وإلقاء الضوء على الرياضيين في مختلف الألعاب، ما قاد رياضة الإمارات لمكانة مرموقة.

ووجّه فهد خميس، الشكر إلى قيادات الدولة ومسؤوليها والرياضيين والجماهير، الذين قاموا بالاطمئنان عليه خلال الأيام الماضية،وطمأن الجميع على صحته، وقال: أجد رعاية كاملة من أسرة مستشفى راشد، ما كان له الأثر الكبير في تحسن صحتي، وقرب تماثلي للشفاء.

ووجّه فهد خميس، التهنئة للاعب الجزيرة علي مبخوت، على انفراده بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بعدد 176 هدفاً، ما يبرهن علي موهبته ومكانته في كرة الإمارات، وقال: أتمنى لمبخوت المزيد من النجاح، بما يخدم كرة الإمارات والمنتخب.

وكان وفد «البيان»، الذي زار الفهد الأسمر، في مستشفى راشد، للاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل، قد ضم أحمد الحوري مدير التحرير لشؤون الرياضة، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، والزميلين خالد المهيري المحرر المركزي، والعوضي النمر المحرر الأول بالقسم الرياضي.

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