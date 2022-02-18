العين بطل «دوري الجماهير» للمرة الثانية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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قاد جمهور العين، ناديه، إلى حصد جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، في نسختها الثانية للجولات 12 و13 و14 على التوالي في دوري «أدنوك للمحترفين»، وحل الشارقة بالمركز الثاني، وخورفكان بالمركز الثالث.

وأطلقت الرابطة الجائزة، في إطار العمل المشترك مع الأندية، لتحسين التفاعل الجماهيري، وتشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم، حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري، وكان العين حصد الجائزة للمرة الأولى في الجولات 9 و10 11.

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