3 مباريات في افتتاح الجولة 16 لدوري «أدنوك» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 3 مباريات في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي في الخامسة والنصف مساء العين مع بني ياس باستاد هزاع بن زايد، والوحدة مع خورفكان باستاد آل نهيان، ويلتقي في الثامنة مساء، الوصل مع الشارقة باستاد زعبيل، ستكون صدارة العين (36 نقطة)، تحت اختبار جديد قوي، عندما يلتقي ضيفه بني ياس، صاحب المركز الثامن (19 نقطة)، ويتطلع «الزعيم» للابتعاد أكثر بالصدارة، خصوصاً في حال تعثر مطارديه، وفي مقدمهم الوحدة، الوصيف.

يتطلع بني ياس إلى تجاوز صدمة الرباعية في ذهاب نصف نهائي الكأس الغالية، ويأمل الخروج من حالة العقم التهديفي في الفريق، وخاصة مع عدم قدرة المهاجم السويدي إسحاق ثيلين، على وضع بصمته مع الفريق.

ويغيب عن «السماوي» قائده فواز عوانة، للإصابة ،والبرازيلي صامويل سيل.

ويسعى الوحدة إلى الفوز الرابع توالياً في الدوري، على حساب خورفكان، ومواصلة الضغط على الصدارة، فيما يتطلع «النسور»، صاحب المركز 11، بـ 15 نقطة، إلى تذوق طعم الانتصار الغائب في آخر 6 مباريات بالدوري.

ويتجدد لقاء الوصل والشارقة، بعد 4 أيام فقط من مواجهتهما بالمربع الذهبي للكأس الغالية، ويطمح الشارقة الثالث برصيد 29 نقطة، إلى البقاء قريباً من دائرة المنافسة، بعد تقدمه للمركز الثالث، ويطمح الوصل، السادس برصيد 26 نقطة، لتحسين ترتيبه الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز