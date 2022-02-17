فهد خميس يشكر دفاع مدني عجمان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب فهد خميس عن شكره لاهتمام وحرص الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على الاطمئنان على صحته، من خلال زيارة وفد من الإدارة له بالمستشفى، ولما أبدوه من مشاعر أخوية كان لها عظيم الأثر في رفع معنوياته.

كما تلقى اتصالاً من العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، للاطمئنان على صحته. ويأتي هذا الاهتمام تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وحرصاً من الإدارة على تفعيل الجانب الإنساني، وتعزيزاً للتواصل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع ورجال الدفاع المدني، متمنين لنجم منتخب الإمارات والوصل الأسبق الشفاء العاجل والعودة لأسرته ومحبيه كسابق العهد.

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