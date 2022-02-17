«النصر يشارك في ورشة(إستثمارات الأندية )

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك مجلس إدارة شركة النصر للإستثمار برئاسة منصور الفلاسي في ورشة عمل «عن بعد» مع هيئة إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة السعودية بعنوان «استثمارات الأندية الرياضية»،وحضر الاجتماع وسعد الحمادي،وخالد الفهيد،ونوره الجسمي أعضاء مجلس النصر للاستثمار،

و نايف الدوسري مدير إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة السعودية.

وهدفت الجلسة للإطلاع على التجربة السعودية في إدارة الاستثمار الرياضي في الأندية بالسعودية،واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة بشكل عام التي تتمثل في عقود الرعاية المحلية والعالمية،والتي تعتبر مصدراً هاماً للدخل بالنسبة للمؤسسات الرياضية.

جرى خلال الورشة مناقشة وشرح أهداف إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة السعودية،ودورها في تسهيل البيئة الاستثمارية للأندية بشكل عام،وتعزيز استدامتها المالية بما يسهم في إيجاد فرص و بيئة جاذبة للفعاليات والاستثمارات،وكيفية وتطوير جميع الإجراءات والسياسات،والتعاملات الخاصة باستثمارات الأندية،ورفع كفاءة البرامج والخدمات، إضافة إلى تفعيل دور الأندية في حفظ حقوق علامتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية التابعة لها بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية،ويزيد من إيراداتها المالية،وتم استعراض طرق التسهيل على الأندية لدفع عجلتها الاستثمارية،والعمل على إعادة صياغة وتطبيق اللوائح وحوكمتها وترسيخ مبادئ الشفافية،والتأكيد على زيادة الوعي والمعرفة في مجال الاستثمار الرياضي.

تأتي الورشة ضمن جهود مستمرة تبذلها شركة النصر للاستثمار للإطلاع على التجارب الناجحة في مجال الاستثمار الرياضي والاستفادة منها في تعزيز و تطوير قدرات نادي النصر،والحفاظ على ريادته في مجال الاستثمار الرياضي على أسس راسخة وثابتة،ورؤية مستقبلية عصرية متطورة.

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