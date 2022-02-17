مانشستر سيتي يشجع الفتيات على لعب كرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي مانشستر سيتي فعالية كروية يومي السبت والأحد في ياس مول، ضمن مبادرته «SameGoals» الهادفة لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضة كرة القدم، حيث يمكن لهاويات رياضة كرة القدم تصوير فيديو وهن يسجلن هدفًا أو يتصدين لمحاولة تسجيل هدف على ملعب كرة قدم مصغر مصمم خصيصًا لهذا الغرض، ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، ليحصلن على كرة قدم محدودة الإصدار تحمل علامة PUMA، وتقام الفعالية في وجود «مون بيم»، التميمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي.

وحققت المبادرة إقبالًا عالميا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2018، وبادرت أكثر من 5000 فتاة إلى مشاركة تسجيلات لهن خلال الدورات السابقة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الفتيات من مختلف الأعمار على ممارسة هذه الرياضة الممتعة والتفاعل مع النادي.

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