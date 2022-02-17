الحمرية يتعاقد مع المدرب جمال الحساني

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تعاقد نادي الحمرية مع المدرب الوطني جمال الحساني وذلك خلفاً للمصري طارق السيد الذي اقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى واحتلال عنابي الهواة للمركز الخامس برصيد 36 نقطة .

وكشف جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية تفاصيل عقد المدرب الحساني الذي قاد تدريبات فريقه الجديد اعتباراً من اليوم الخميس تأهباً لمواجهة الفجيرة على ملعبه يوم الاحد المقبل ضمن الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى وسيستسمر عقد الحساني حتى نهاية الموسم الكروي الجاري .

الجدير بالذكر ان الحساني سبق وان اشرف على تدريب فريق رديف بني ياس ومسافي فضلاً عن خوضه تجربة خارجية في دوري الدرجة الأولى السعودي واشرافه على تدريب فريق اللواء السعودي خلال الموسم الماضي .

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