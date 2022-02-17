فهد خميس يشكر محمد بن زايد وأحمد بن راشد

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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وجه فهد خميس كابتن منتخب الإمارات ونادي الوصل السابق الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة للرياضة والرياضيين، واستفسار سموه عن صحته، ما كان له الأثر الكبير في ارتفاع معنوياته وتحسن صحته إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أخيراً.

ووجه فهد خميس الشكر كذلك إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس نادي الوصل، على الاهتمام الكبير الذي أولاه سموه له خلال فترة مرضه الحالية، وقال فهد خميس: هذا ليس بغريب على الأب الروحي للأسرة الوصلاوية، حيث يولي سموه جل اهتمامه لكل أبنائها.

وثمن فهد خميس زيارة وفد صحيفة "البيان" له بمستشفى راشد، أمس، للاطمئنان على صحته، وقال أتوجه بالشكر إلى الأستاذة منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول، على اللفتة الكريمة غير المستغربة على القيادات الصحفية بالدولة، وقال فهد خميس: "البيان" دائماً في الطليعة بدعمها مختلف الأنشطة وإلقاء الضوء على الرياضيين في مختلف الألعاب، ما قاد رياضة الإمارات لمكانة مرموقة على الصعيدين الدولي والقاري.

ووجه فهد خميس الشكر إلى قيادات الدولة ومسؤوليها والرياضيين والجماهير المحبة للرياضة الذين قاموا بالاطمئنان عليه خلال الأيام الماضية، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به أخيراً، وطمأن الجميع على صحته وقال إنني أجد رعاية كاملة من أسرة مستشفى راشد، ما كان له الأثر الكبير في تحسن صحتي وقرب تماثلي للشفاء.

من جهة أخرى، وجه فهد خميس التهنئة للاعب الجزيرة علي مبخوت على انفراده لقب الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية بعدد 176 هدفاً، ما يبرهن على موهبته ومكانته في كرة الإمارات، وقال فهد خميس: أتمنى لمبخوت مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرته خلال الفترة المقبلة بما يخدم كرة الإمارات ومنتخبها الوطني.

وزار وفد من صحيفة "البيان" الفهد الأسمر في مستشفى راشد، أمس، للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل، وتكون الوفد من: الأستاذ أحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، والأستاذ إبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، والزميلين خالد المهيري المحرر المركزي، والعوضي النمر المحرر الأول بالقسم الرياضي، حيث قام الوفد بالاطمئنان على نجم الكرة الإماراتية وتمنى له الشفاء العاجل.

فهد خميس كابتن منتخب الإمارات والوصل السابق يتحدث لأول مرة من داخل العناية المركزة عن حالته الصحية عبر البيان الرياضي@MohamedBinZayed@AlWaslSC#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fZOyhr5tVS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2022

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