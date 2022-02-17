ورشة في «رابطة المحترفين» تناقش عقود اللاعبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، ظهر أمس، ورشة عمل قانونية متخصصة بعقود اللاعبين المحترفين، ضمن سلسلة برامج الرابطة، الهادفة إلى رفع التوعية لدى جميع العاملين في منظومة كرة القدم الإماراتية، وتطوير جميع القطاعات ذات الصلة.

أقيمت الورشة، بإشراف غانم غوانمة المستشار القانوني للرابطة، ومشاركة المحاضر العالمي إفرام باراك، المحامي والمحكم في محكمة التحكيم الرياضي، وتطرقت الورشة إلى محورين؛ الأول حول القانون الرياضي، فيما خصص الثاني لعقود اللاعبين المحترفين.

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