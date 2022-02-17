طارق السيد تاسع مدرب يودّع «الهواة»

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

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أقال الحمرية مدربه المصري طارق السيد، وذلك بسبب تراجع نتائج عنابي الهواة، واحتلاله المركز الخامس، ضمن مسابقة الدوري، وعجلت هزيمة الحمرية الأخيرة أمام دبا الفجيرة بثنائية برحيل المدرب السيد، والذي سبق له أن درب النواخذة في أكثر من مناسبة ماضية، وشاءت الصدف أن يكون رحيل المدرب على يد الفريق السابق، الذي صنع أمجاده، وقاده في مناسبتين للصعود لدوري الأضواء والشهرة.

ويعد طارق السيد الضحية التاسعة في دوري الأولى، بعد أن استغنت أندية، الجزيرة الحمراء، الرمس، مسافي، غلف افي سي، حتا، التعاون، الذيد، دبا الحصن، وأخيراً الحمرية، وأبقت 6 فرق على أجهزتها الفنية، وهي دبا الفجيرة، الذي أبقى على مدربه الصربي زوران فيكوفيتش، ومحمد جلبوت في العربي، وطارق الحضيري في البطائح، محمد التيمومي في الفجيرة، وعبدالغني المهري في مصفوت، ومايسون ماكليلاند مع سيتي.

وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن مساعد المدرب الوطني محمد إسماعيل سيتولى الإشراف على الفريق ، خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب بديل، مشيراً إلى أنهم يدرسون أكثر من سيرة ذاتية لمدربين مواطنين وأجانب سبق لهم العمل في الإمارات، وفور اكتمال التفاوض سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد,

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