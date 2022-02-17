6 حالات في شكوى بني ياس ضد حكم مباراته مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تقدم بني ياس بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم ضد الحكم عمر آل علي والطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة السماوي مع الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت لمصلحة العنابي 4 / 1، وعدد بيان صادر عن النادي 6 أسباب أدت لاتخاذ قرار شكوى الطاقم التحكيمي، كل هذه الأخطاء كان أثرها واضحاً في نتائج الفريق في الدوري وفي الكأس.

وفصّل البيان: «تغاضى الحكم عن إنذار لاعب الوحدة في تدخل بالمرفق مع اللاعب سهيل النوبي ولكنها احتسبت مخالفة على الأخير، وفي الدقيقة 10 مخالفة عادية لا تستحق الإنذار وتم منح الإنذار للاعب بني ياس خالد العطاس، وشهدت الدقيقة 30 طرد اللاعب خميس صالح في حالة تستحق البطاقة الصفراء فقط مما ترتب على هذا الخطأ الكثير من الانفعالات وطرد مدرب الفريق».

وأضاف البيان: «في الدقيقة 39 هدف الوحدة الأول غير صحيح لوجود مخالفة قبل الهدف ولم تتدخل تقنية الفيديو في قرار يدعو للتعجب، كما شهدت الدقيقة 46 دهساً من لاعب الوحدة على أحمد أبو ناموس يستحق الطرد، وفي الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء، تدخل من تقنية الفيديو في تلاحم طبيعي والمهاجم هو من افتعل السقوط».

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