الوحدة يجدد عقد إسماعيل مطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأول، إسماعيل مطر، من دون ذكر المدة، ليستمر الأسطورة الذي يكمل عامه الـ 39 في إبريل المقبل في صفوف العنابي.

وقالت الشركة في بيان رسمي، إن النادي جدد عقد إسماعيل مطر، مشيرة إلى أن مطر قامة رياضية وطنية وصاحب مسيرة مسطرة بالإبداع الرياضي والعطاء إلى جانب تألقه المتواصل، متمنية للاعب النجاح والتوفيق في مسيرته في المرحلة المقبلة.

وكان عقد إسماعيل مطر ينتهي بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل، إذ كان اللاعب قد جدد العام الماضي لمدة موسم واحد، ليكمل "سمعة" 23 عاماً مع نادي الوحدة، منها 20 عاماً مع الفريق الأول منذ مشاركته في أول مباراة رسمية في عام 2002.

ويواصل مطر تألقه مع الوحدة في الموسم الحالي، إذ لعب في الدوري هذا الموسم 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4، إلى جانب تسجيله هدف وصناعة آخر في كأس رئيس الدولة في المباراة الأخيرة التي فاز بها الوحدة على بني ياس في ذهاب نصف النهائي.

وبات «سمعة» على موعد مع المئوية التي اقترب منها بشدة، إذ يحتاج إلى 4 أهداف فقط ليدخل نادي المائة للاعبين الذين أحرزوا مائة هدف في الدوري الإماراتي، حيث يعد ثاني الهدافين التاريخيين لـ «أصحاب السعادة».

ويعد مطر اللاعب الخامس الذي يجدد الوحدة تعاقده في الفترة الأخيرة بعدما جدد النادي عقود عمر خريبين وطحنون الزعابي وروبن فيليب وعلاء الدين زهير.

وبدأ إسماعيل مطر مشواره مع العنابي في سن صغيرة، وتدرج في المراحل السنية إلى أن صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رود كرول في موسم 99-2000 وانطلق بعدها إل مشوار النجومية كواحد من أساطير الكرة الإماراتية.

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