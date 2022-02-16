تعاون بين «الشارقة الرياضي» وغرناطة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على تعزيز سبل التعاون مع الاتحادات والأندية الدولية الشهيرة، لاستثمار خبرتها في تأسيس اللاعبين وإعدادهم، وتنظيم المعسكرات والمباريات التجريبية لأندية الشارقة، بما يسهم في تطوير الثقافة الاحترافية ورفع المستوى الفني على المستويين الفردي والجماعي.

جاء ذلك في ختام زيارته لنادي غرناطة الإسباني، تلبية لدعوة تلقاها المجلس الرياضي، ورافقه في الزيارة عبد اللطيف الفردان عضو مجلس إدارة المجلس الرياضي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، حيث استقبلهما خالد شقوارة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النادي، ورافقهما في جولة تفقدا خلالها مرافق النادي ومنشآته، كما استعرضا الأنشطة والمجالات، التي يمكن التعاون فيها مع النادي العريق.

وأضاف عيسى هلال: إن اللقاء بمسؤولي النادي الإسباني كان مثمراً للغاية، لتعدد مجالات التعاون معه، وأكد أن النادي بإمكاناته وتجهيزاته سيكون ضمن الخطط المستقبلية للمجلس الرياضي، بحيث يتم التعاون معه في أكثر من سبيل، بما يعود بالنفع على لاعبي أندية الإمارة وكوادرها الإدارية والفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس قام على هامش زيارته لنادي غرناطة بزيارة المركز الإسلامي بالمدينة، حيث كان في استقباله عمر ديل بوزو رئيس الجمعية الإسلامية الإسبانية، ومؤسس جامع غرناطة الكبير، الذي تم تشييده في 2003.

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