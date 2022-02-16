لجنة الانضباط باتحاد الكرة تلفت نظر عجمان وخورفكان

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة توجيه لفت نظر لنادي خورفكان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي الوصل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة ، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي النصر في ذات المسابقة ، وذات العقوبة على نادي النصر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ، فيما قررت اللجنة خسارة نادي اتلتيكو ارابيا ضد نادي لا ليغا بنتيجة 3-0 وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم بسبب تخلفه عن حضور المباراة وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوصات الطبية في مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت نظر لنادي الوصل لمخالفته التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية في مباراته أمام نادي الشارقة بمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة ، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي دبا وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم لقيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية في مباراته أمام نادي الحمرية ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى ، وفرض غرامة مالية أخرى على نادي دبا قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على عدد 6 بطاقات في المباراة الواحدة أمام البطائح في مسابقة تحت 21 سنة .

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الظفرة عيد محمد ربيع أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة مسابقة تحت 19 سنة ، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة وثلاثون ألف درهم على نادي بني ياس لحصول لاعبيه على عدد 7 بطاقات في المباراة الواحدة أمام نادي الوحدة بمسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة ، وخسارة نادي البطائح لمباراته ضد نادي الإمارات بنتيجة 3-0 لتنقاص عدد لاعبيه عن ستة لاعبين أثناء سير المباراة وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 13 سنة .

و إيقاف لاعب نادي الوحدة منصور سعيد المنهالي أربعة مباريات رسمية مع ناديه وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم لعدم التحاقه بمعسكر منتخب الشباب .

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