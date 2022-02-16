FIFA يشيد بتنظيم أبوظبي لكأس العالم للأندية

المصدر: وام

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أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/، بالتميز الكبير الذي حققته عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في استضافتها لبطولة كأس العالم للأندية " FIFA الإمارات 2021 " والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة 3 - 12 فبراير الجاري في استادي "محمد بن زايد" و"آل نهيان".

واختتمت النسخة الثامنة عشرة من البطولة، والخامسة المقامة في دولة الإمارات منذ عام 2009، بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بالكأس بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 - 1 في المباراة النهائية التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بلغ 32,871 مشجعا في "استاد محمد بن زايد".

وشهدت البطولة 8 مباريات حافلة بالإثارة بمشاركة أبطال القارات في العالم واستمرت 10 أيام، وشهدت إقبال أكثر من 135 ألف مشجع في المدرجات من جميع أنحاء العالم.

وأشاد انفانتينو بجهود دولة الإمارات التي قادت لتقديم هذه البطولة الناجحة، وقال: " قدمت أبوظبي بطولةً رائعةً بكل المقاييس، متوجها بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم المبهر لهذه البطولة التي شهدت مباريات قوية وحضوراً استثنائياً من جماهير العالم، في البرازيل وبريطانيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لمشاهدة الأداء القوي الذي قدمته الأندية المشاركة والتنظيم الرائع في ملاعب أبوظبي والطقس الجميل في العاصمة".

وأضاف : " شهدت البطولة التزاماً كبيرا من جميع الجهات بالبروتوكولات الصحية بما ينسجم مع قوانين الدولة وحرصاً على سير البطولة بمنتهى السلاسة، حيث كانت صحة اللاعبين والحكام والمسؤولين أبرز أولوياتنا، مع الحرص على عدم التأثير على متعة كرة القدم أو أداء الفرق المشاركة والمباريات أوفت بكل الوعود".

من جانبه، أشاد المدرب العالمي أرسين فينغر الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، بجهود أبوظبي في تنظيم البطولة، وقال: "أمضيت أسبوعاً مميزا في أبوظبي التي أشعر بالراحة فيها وبالود مع شعبها الودود والمضياف، وأودّ أن أشيد بالتنظيم الاحترافي الذي حظيت به البطولة إلى جانب الإقبال الكبير من الجماهير الذي أكمل رسم لوحة الإبداع ما جعلنا ندرك مدى تطور كرة القدم العربية، فضلاً عن الحماس الكبير في الملاعب التي استضافت البطولة".

و سجّلت فنادق العاصمة حجز أكثر من 5,800 غرفة واستقبلت منطقة الجماهير /Fan Experience/ في "استاد محمد بن زايد" أكثر من 25 ألف مشجع استمتعوا بفرصة مميزة للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي والتعويذة الرسمية "ظبي" قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات.

في حين استقطبت الفعاليات الترويجية للبطولة، التي استهدفت تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى، 8,290 مشاركاً في 14 موقعاً شملت المراكز التسوق الكبرى حول دولة الإمارات بالإضافة لإكسبو 2020 دبي ضمن ساحة الرياضة /Sports Arena/. وشهدت البطولة تقديم أكثر من 100 ألف طلب تصريح وحضور ما يزيد عن 800 ضيف استقبلهم الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/ واللجنة المحلية المنظمة في ملعبي البطولة.

وانسجاماً مع البروتوكول المعتمد، التزمت الجهات المنظمة للبطولة بإجراءاتٍ احترازية للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع. كما ضم فريق العمل أكثر من 1,750 شخصا لإدارة مختلف جوانب التنظيم في البطولة، حيث شهدت كل مباراة تواجد 1,300 موظف و750 متطوعا و64 خبيرا طبيا.

وحضر ديديه دروجبا، أسطورة كرة القدم الأفريقية وبطل أوروبا مع نادي تشيلسي، المباراة النهائية وشهد انتصار ناديه السابق على نظيره البرازيلي، وقال: " نجاح البطولة يؤكد على مكانة أبوظبي كوجهةٍ رائعة لاحتضان الفعاليات الرياضية، لا سيما وأنها أقيمت في ملاعب مختلفة وأتاحت لنا التعرّف على شعب الإمارات المضياف، مما جعلني أشعر بسعادةٍ كبيرة لتواجدي هنا ".

وحظيت بطولة كأس العالم للأندية بمشاهدة واسعة حول العالم إذ تم بثها في 107 دولً ومناطق في مختلف أنحاء العالم، وسجلت التغطية الإعلامية الرقمية على منصات FIFA أكثر من أربعة ملايين مشاهدة لمحتوى البطولة، مع ما يزيد عن 804 آلاف نقرة على المحتوى، كما حققت مقاطع الفيديو الخاصة بالبطولة مشاهدات تجاوزت 164 مليون مشاهدة.

وسجلت الأندية السبعة المشاركة خلال مباريات البطولة 24 هدفاً، مع استمرار الاختبارات التي يقوم بها FIFA للنظام شبه الآلي لكشف التسلل الذي يشكل ثورةً تكنولوجية جديدة في عالم كرة القدم. وتم تسريع عمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو /VAR/ من خلال ربطها بأحدث التقنيات المتوفرة، كما أتاحت تقنية النظام شبه الآلي لكشف التسلل للجماهير إمكانيةً محسّنة لرؤية قرارات التسلل من خلال عرض رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشة الكبيرة والبث التلفزيوني في الملاعب.

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