بني ياس يتقدم بشكوى جديدة ضد حكم مباراته مع الوحدة

المصدر: البيان

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تقدم نادي بني ياس بشكوى جديدة ضد حكم مباراته ضد الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال نادي بني ياس في بيان رسمي على خلفية أحداث مباراة الوحدة إنه "تزامنا مع المشاكل التحكيمية المتكررة والمديدة ضد نادي بني وآخرها المشكلة التقنية لجهاز الفيديو المباراة التي سبقت الدوري وفي الكأس وبرغم تنويهنا الأخطاء تتوالى تباعا على كل ماسبق تقدمنا بشكوى جديدة لاتحاد الإمارات لكرة على خلفية الأخطاء العديدة في مباراة بين ياس والوحدة ضمن دور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة".



ولخص نادي بني ياس الأخطاء كالتالي: أنه في الدقيقة 9 تدخل بالمرفق من لاعب الوحدة محمود خميس، ويستحق عليها الإنذار ولكنها احتسبت مخالفة على لاعبنا سهيل النوبي. وفي الدقيقة 10 مخالفة عادية لا تستحق الإنذار وتم منح إنذار للاعبنا خالد العطاس. وفي الدقيقة 30 تم طرد اللاعب خميس الحمادي في حالة تستحق الإنذار بالكرت الأصفر فقط مما ترتب على هذه الحالة الانفعالات وطرد مدرب الفريق. وفي الدقيقة 39 هدف الوحدة الأول غير صحيح لوجود مخالفة قبل ولم تتدخل تقنية الفيديو في قرار يدعوا للتعجب. والدقيقة 47 دهس من لاعب الوحدة على أحمد شحدة يستحق الطرد ولم يمنح إنذار على اقل تقدير ولم تتدخل تقنية الفيديو في الحالة. والهدف الثالث للوحـدة مـن ركلة جزاء بتدخـل تقنية الفيديـو فـي تلاحم طبيعي والمهاجـم هـو من افتعل السقوط ولم تحتسب في المباراة كثيراً من الأخطاء كانت أقوى من التلاحم .

وقال نادي بني ياس إن كل هذه الأخطاء المؤثرة في المباراة ضدنا كانت كفيلة بأن نشعر بأن الأمور تسير في اتجاه آخر.. وعليه نتقدم باعتراضنا على كل هذه الأخطاء التي أدت إلى لتأثير في النتيجة، وهذا ما نعانيه من كل المباريات المهمة"

ودعا بني ياس في بيانه إلى "وضع حد لهذه المخالفات التحكيمية التي تهدر مجهود عام كامل من تدريبات واستعدادات وتحمل النادي غراماته المالية".

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