«أغلى الكؤوس» لا تعترف بـ«أفضلية الهدف»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تلقى «البيان الرياضي» العديد من الاستفسارات من محبي الفرق الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم عن كيفية التأهل للمباراة النهائية، على ضوء نتائج مباراة الذهاب التي تعادل خلالها الوصل مع ضيفه الشارقة بدون أهداف، وفوز الوحدة على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، وماهي حسابات التأهل في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 22 فبراير الجاري، ولعل القاعدة الرئيسية التي تحكم هذا الدور من أغلى الكؤوس هي عدم الاعتراف بأفضلية الهدف على أرض المنافس التي كانت تمنح صاحبها احتساب الهدف بهدفين في حالة التعادل في النقاط وعدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب.

نص واضح

تحدد المادة (24) من لائحة المسابقات الإجراءات المتبعة في حالة انتهاء المباراة بالتعادل عند تعادل الناديين بنهاية الوقت الأصلي للمباراة، تلعب ثلاثون دقيقة على شوطين متساويين وفي حال استمرار التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء في مباريات أدوار الـ 16 والدور ربع النهائي.

وفي حال تعادل الفريقين في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء لتحديد الفريق المتأهل للمباراة النهائية للبطولة ولا يتم العمل بقاعدة أفضلية الأهداف المسجلة في ملعب الفريق المنافس في هذا الدور.

وتختتم المادة 24 تفسيرها فيما يتعلق بالمباراة النهائية للبطولة، فعند تعادل الناديين بنهاية الوقت الأصلي للمباراة، تطبق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء مباشرة دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

لغة الحسابات

بعد تعادل الشارقة مع الوصل بدون أهداف أي فوز لكليهما في المباراة المقبلة يؤهل صاحبه للمباراة النهائية، استمرار التعادل بأي نتيجة يلعب الفريقان وقتاً إضافياً ، وإذا استمر التعادل تحسم النتيجة بركلات الجزاء الترجيحية.

أما في مباراة ديربي العاصمة التي انتهت بفوز الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، فنحن متفقون أن قاعدة الهدف بهدفين للفريق خارج ملعبه ملغية وفق اللوائح، يتأهل الوحدة بفوزه بأي نتيجة أو تعادله أو حتى خسارته بفارق هدفين، فيما يحتاج بني ياس للتأهل أن يفوز نتيجة 4 - 0 أو ما يزيد، وإذا فاز بفارق هدف أو هدفين يتأهل الوحدة بفارق الأهداف، وإذا فاز بني ياس 4 - 1 أو 3- 0 يلعب الفريقان وقتاً إضافياً.

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