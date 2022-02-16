الإمارات مقراً لـ «تنسيقية السلة الخليجية»

المصدر: (دبي- ياسر قاسم )

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اختارت الجمعية العمومية للاتحادات الخليجية لكرة السلة، دولة الإمارات، مقراً للجنة التنسيقية الخليجية، التي تم تشكيلها أمس، في الاجتماع الذي عقد في دبي، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وهاغوب خاتشريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي عن قارة آسيا، أمين عام الاتحاد الآسيوي.

ويترأس اللجنة، عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات، والذي تولى رئاسة اللجنة التنظيمية في الفترة السابقة، وسالم المطوع أمين عام اتحاد الإمارات أميناً عاماً.

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