البطران: الأولوية لـ «الصقور» مستقبلاً

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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رفع يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، نيابة عن المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على الدعم الكبير الذي حازه المجلس خلال الفترة الماضية.

وعلى التوجيهات الدائمة للإدارة بضرورة الاهتمام والارتقاء بالشباب والرياضة والتطوير من قدراتهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شركات النادي، والذي استعرض التقارير الخاصة بمسيرة الفريق الأول والمراحل السنية وألعاب القوى والمالية واللجنة الثقافية والإعلامية والفعاليات النسائية ودراسة الاحتياجات المقبلة لتطوير منظومة العمل الإداري بالنادي.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للعمل في المرحلة المقبلة للفريق الأول واحتياجاته والوقوف خلفه وتوفير جميع عناصر الدعم اللازمة للخروج بصورة طيبة في سلم الترتيب، وتم خلال الاجتماع الإشادة بالعمل الكبير على مستوى المراحل السنية وألعاب القوى والإنجازات اللافتة على مستوى النتائج والميداليات.

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