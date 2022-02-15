3 تعادلات سلبية بين الوصل والشارقة في 22 سنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل الوصل والشارقة مساء أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو التعادل السلبي الثالث طوال 22 عاماً، وتحديداً في مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات المحلية منذ عام 2000. وكان التعادل السلبي الأول في تلك السنوات الطويلة، في يوم متميز وهو 10 أكتوبر 2010، على ملعب استاد الشارقة، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس المحترفين.

ثم تعادل الفريقان المرة الثانية سلباً يوم 8 يناير 2021، على ملعب استاد الشارقة أيضاً، وفي ذهاب ربع نهائي كأس المحترفين، ونجح وقتها الوصل في التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حسم الإياب على ملعبه بهدفين من دون مقابل يوم 26 من الشهر نفسه.

يذكر أن مواجهة أول من أمس، هي الثانية من أربع مواجهات تجمع الفريقين هذا الموسم، وكانت البداية بفوز الشارقة 3-2 على ملعبه يوم 10 سبتمبر 2021، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي الفريقان في المواجهة الثالثة الجمعة المقبلة، على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري، وستكون المواجهة الرابعة الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد الشارقة، في إياب الدور قبل النهائي للكأس الغالية، ومن المتوقع أن تكون قمة في الإثارة والقوة، بعد إلغاء ميزة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز