اتحاد الكرة يطمئن على صحة نجم الكرة الإماراتية فهد خميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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زار إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم يرافقه حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، فهد خميس أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية السابقين، الذي يرقد حالياً في المستشفى بسبب عارض صحي.

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على صحة الفهد الأسمر. ونقل الحمادي لنجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق فهد خميس تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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